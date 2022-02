James Webb : la caméra infrarouge embarquée a détecté ses premiers photons

La NASA a démarré il y a quelques jours la phase d’alignement des 18 segments du miroir principal de James Webb, une étape longue et cruciale avant la mise en route du télescope spatial toujours prévue dans environ 3 mois. Certains instruments embarqués par le JWST sont déjà fonctionnels : ainsi, la NASA s’est bruyamment félicitée de l’activation de la caméra infrarouge du télescope, la NIRCam, qui a même pu détecter ses tous premiers photons !

✨ Our NIRCam instrument's detectors saw their 1st photons of starlight! While #NASAWebb is not yet ready for science, this is the first of many steps to capture images that are at first unfocused, used to slowly fine-tune the optics: https://t.co/Sak6r7Ncex #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/vHRX8x9ki2

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 3, 2022