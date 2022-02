PlayStation VR 2 : le casque VR sera équipé de lentilles de Fresnel (et ce que cela implique)

A sa sortie, le PlayStation VR premier du nom était bien le seul casque VR à ne pas disposer de lentilles de Fresnel, ce qui était plutôt un bon point pour le casque de Sony (en plus du choix d’une dalle OLED) sachant que les Fresnel sont sujettes à des artefacts optique (halo lumineux) et sont un peu moins pratiques à régler pour l’utilisateur ; en effet si les yeux ne sont pas pile-poil en face du centre des lentilles, il est possible de distinguer des stries concentriques. En revanche, les lentilles de Fresnel ont l’avantage d’être plus minces que les lentilles classiques et de pouvoir assurer aisément un FoV (champ de vision) au delà des 100°.

Ceci est un concept

C’est sans doute ce dernier point, plus que la compacité, qui a poussé Sony à privilégier la technologie optique Fresnel sur son PlayStation VR 2. La page du PSVR 2 vient en effet d’être mise à jour et Sony y confirme le choix de ce type de lentilles. Pour rappel, le PSVR2 proposera un FoV de 110°, une définition de 2K par œil, le rendu fovéal et l’ajustement interpupillaire (IPD). Jusqu’ici on ne savait pas quel technologie de lentilles avaient été choisies pour le PSVR2, certaines rumeurs tablant sur des lentilles Pancake, encore plus minces que les Fresnel mais qui montent plus difficilement en FoV.

Lentilles de Fresnel destinées à un casque VR. On remarque les stries concentriques caractéristiques de ces lentilles

Une nouvelle génération de lentilles Pancake a certes été récemment dévoilée avec une définition de 2,5 K par œil (2500×2500) et un FoV de 100-110° (dans les eaux du PSVR donc), mais Sony avait sans doute déjà calibré la supply chain pour son casque. Le choix à la dernière minute d’un nouveau composant aurait à coup sûr retardé le lancement du PSVR 2 de plusieurs mois. Le PlayStation VR 2 n’a pas encore de date de sortie, et du reste, on ne connait pas non plus son design général.