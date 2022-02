Igalia Wolvic : Mozilla abandonne Firefox Reality, dont le code source sert de base à un nouveau navigateur VR

A l’heure du Métavers préparé à toutes les sauces, Mozilla préfère jeter l’éponge. La firme au renard roux abandonne Firefox Reality, son navigateur de réalité VR/AR qui équipe depuis 2018 une multitude d’appareils différents ( Oculus Go, Lenovo Mirage Solo, Vive Focus puis l’Oculus Quest et les casques PCVR. Le code source de Firefox Reality est désormais aux mains du studio tiers Igalia (un cabinet de conseil en open source et développement coopératif basé en Espagne).



Ce code source sert désormais de fondation à un tout nouveau navigateur VR, Igalia Wolvic, qui inclus le même support natif des contenus WebXR ainsi que les fonctions de sécurité propres aux logiciels de Mozilla. Wolvic sera lancé dès la semaine prochaine sur les casques XR (AR/VR) fonctionnant sous Android ou HarmonyOS, le système d’exploitation mobile de Huawei (en fait un fork Android bien masqué). Seront donc compatibles les casques Meta Quest, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Interactive, et le français Lynx.