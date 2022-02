Virtual Virtual Reality 2 s’annonce sur Meta Quest 2 et PCVR avec un trailer bien déjanté

Le studio indépendant Tender Claws est particulièrement cher à mon coeur, et ce pour une raison très simple : ce tout petit studio est à l’origine du jeu Virtual Virtual Reality que votre serviteur place aisément dans le top 10 des meilleurs jeux VR jamais créés. Dans Virtual Virtual Reality, le joueur incarne un humain qui travaille pour le compte d’un univers automatisé surréaliste baptisé Activitude. Les dialogues avec le robot en charge de compléter votre formation sont absolument délicieux de drôlerie « Monty Pythonesque » et le jeu regorge de moments de mises en abymes où l’on se retrouve à chausser des petits casques VR… à l’intérieur du vrai jeu.



Comme un petit miracle en cette fin de semaine, le studio Tender Claws annonce sans prévenir Virtual Virtual Reality 2, la suite de Virtual Virtual Reality. Au vu du premier trailer, l’histoire a l’air encore plus barrée que le titre original, et se rapprocherait pas mal finalement du scénario du film Free Guy. Le joueur se retrouve cette fois coincé à l’intérieur de Scottsdale, un Métavers où humains et IA vivent en harmonie. Malheureusement, des soucis financiers touchent la société qui gère ce Métavers, et les serveurs commencent à être fermés. Le joueur tente donc de fuir on ne sait où pour éviter de voir tout simplement son existence… effacée. Virtual Virtual Reality 2 sera disponible le 10 février prochain sur Meta Quest 2 et le 17 février sur Steam VR.