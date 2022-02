Résultats : Amazon double ses profits sur le Q4 2021, mais 2022 s’annonce un peu plus compliqué

Amazon continue d’affoler les chiffres en ce début d’année. Le géant de l’e-commerce a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2021, et comme prévu, le chiffre d’affaires crève le plafond, à 137,4 milliards de dollars (c’est encore mieux que les 123,9 milliards de dollars d’Apple). Autre grosses satisfaction, les profits doublent d’une année sur l’autre, à 14,3 milliards de dollars.

Une lecture plus attentive de ces résultats dévoile quelques points de friction : le bénéfice d’exploitation n’est que de 3,5 milliards sur la période, contre 6;9 milliards pour le Q4 2020. Amazon prévient en outre que ce n’est pas prêt de s’arranger, et anticipe des bénéfices entre 3 et 6 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit des scores très éloignés des 8,9 milliards de bénefs réalisés sur la même période de 2020.

Mais alors me direz-vous, d’où viennent les 14,3 milliards de dollars de profits réalisés sur le Q4 ? Tout simplement d’une plus value exceptionnelle de 11, 8 milliards de dollars issue d’une valorisation des parts au capital de Rivian Automotive (un constructeur d’EV). Si la machine à profit d’Amazon se grippe un peu malgré des apparences contraires, le GAFAM affiche en revanche des résultats excellents dans le cloud. La filiale Amazon Web Services (AWS) réalise ainsi à elle seule 5,29 milliards de profits sur le Q4 (pour un CA de 18 milliards) !

Outre la publication de ses résultats, Amazon a aussi annoncé l’augmentation de son abonnement Amazon Prime aux Etats-Unis.