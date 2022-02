Netflix dévoile tous les films qui sortiront en 2022

Netflix dévoile aujourd’hui la liste de ses différents films originaux qui seront disponibles tout au long de 2022, avec les dates de sortie pour certains d’entre eux. Il y a de nombreux contenus à venir.

13: THE MUSICAL

Après avoir quitté New York pour une petite ville de l’Indiana, Evan Goldman, 12 ans, doit affronter le divorce de ses parents et se préparer à sa bar-mitzvah prochaine, tout en cherchant à se faire accepter dans son nouveau collège.

A JAZZMAN’S BLUES

Écrit, réalisé et produit par Tyler Perry, A Jazzman’s Blues retrace quarante ans de secrets et mensonges à travers une histoire d’amours clandestines et de tragédies familiales, au rythme des musiques de blues du Sud profond.

THE ADAM PROJECT (ADAM A TRAVERS LE TEMPS) (sortie le 11 mars)

Un pilote entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l’enfant qu’il était et de son père disparu afin de soigner les plaies du passé, tout en sauvant l’avenir.

AGAINST THE ICE (PERDUS DANS L’ARCTIQUE) (sortie le 2 mars)

Perdus dans l’Arctique est une histoire vraie mettant en valeur l’amitié, l’amour, la capacité de survie et la force de l’esprit humain. Dans le film, deux hommes (Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole) explorent des régions inconnues du Groenland au cours d’une expédition éprouvante qui a bouleversé le cours de l’histoire.

ALONG FOR THE RIDE (EN ROUTE POUR L’AVENIR) (sortie le 22 avril)

Au cours de l’été qui précède son entrée à l’université, Auden fait la rencontre du mystérieux Eli, insomniaque tout comme elle. Le soir, pendant que la petite ville balnéaire de Colby est endormie, ils s’engagent dans un périple nocturne au cours duquel Auden découvre l’insouciance et la légèreté de sa jeunesse – un horizon nouveau pour elle qu’elle ne soupçonnait pas…

APOLLO 10 ½: A SPACE AGE CHILDHOOD

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood retrace l’histoire du premier voyage sur la lune, à l’été 1969, à travers deux points de vue croisés – celui d’un astronaute qui a participé à ce moment historique, et celui d’un enfant de Houston, au Texas, qui nourrit ses propres rêves de conquête spatiale. Inspiré du parcours personnel de Richard Linklater, réalisateur nommé à l’Oscar, Apollo 10 ½: A Space Age Childhood est un instantané de la société américaine des années 60, tour à tour récit initiatique, critique sociale, et épopée hors du commun.

BEAUTY

Lorsqu’une maison de disque lui propose un contrat lucratif, une jeune femme noire très douée tente de préserver sa voix et son identité.

BLONDE

Adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, cinq fois finaliste pour le prix Pulitzer, Blonde est une relecture audacieuse de la trajectoire personnelle de Marilyn Monroe, sex-symbol la plus célèbre au monde. Il s’agit du portrait imaginaire de l’actrice, chanteuse et mannequin des années 50-60 raconté à travers le prisme d’une société vouant un culte à la célébrité.

BOO! *Titre provisoire

Lorsqu’une adolescente réveille involontairement un ancien esprit farceur le jour d’Halloween, les décorations festives s’animent et sèment le chaos. Elle n’a désormais d’autre choix que de faire équipe avec son père (Marlon Wayans), incrédule, la dernière personne avec qui elle aurait pensé s’associer…

BRAZEN (L’EMPRISE DU VICE) (déjà disponible)

Célèbre auteur de polars et criminologue éminente, Grace (Alyssa Milano) revient précipitamment dans la maison familiale, à Washington, lorsque sa sœur, qu’elle a perdue de vue, la contacte. Mais quand celle-ci est assassinée et que sa double vie de cam-girl est révélée au grand jour, Grace ne tient pas compte des mises en garde de l’inspecteur Ed et s’implique personnellement dans l’affaire.

THE BUBBLE (LA BULLE)

Dans cette comédie, un groupe d’acteurs et d’actrices coincés dans la bulle sanitaire d’un hôtel tentent de tourner la suite d’un film d’action sur des dinosaures volants.

CHOOSE OR DIE (sortie le 15 avril)

Après avoir redémarré un jeu vidéo d’horreur des années 80 totalement oublié, une jeune codeuse réveille une malédiction secrète qui ravage tout sur son passage. Elle doit désormais prendre des décisions terrifiantes et affronter de terribles conséquences.

DAY SHIFT

Jamie Foxx campe un père de famille de milieu modeste qui, à la sueur de son front, cherche seulement à offrir une vie décente à sa fille d’une grande vivacité d’esprit. Mais son boulot sans intérêt d’agent d’entretien de piscine, dans la région de San Fernando Valley, n’est qu’une couverture : pour gagner sa vie, il est en réalité tueur de vampires et fait partie de l’Union Internationale des chasseurs de vampires.

END OF THE ROAD

Après avoir perdu son boulot, Brenda, veuve depuis peu de temps, traverse les États-Unis en voiture avec sa famille pour repartir à zéro. En plein désert du Nouveau-Mexique, coupés du monde, ils doivent apprendre à se défendre lorsqu’ils sont pris pour cible par un tueur mystérieux.

ENOLA HOLMES 2

Désormais détective privée comme son célèbre frère, Enola Holmes accepte sa première affaire : elle doit retrouver une fille qui a disparu, tandis qu’un redoutable complot met au jour une énigme qui nécessitera l’aide de ses amis – et de Sherlock Holmes en personne – pour être résolue…

FALLING FOR CHRISTMAS

Récemment fiancée, l’héritière d’un hôtel, trop gâtée par l’existence, est victime d’un accident de ski. Totalement amnésique, elle se retrouve à la charge d’un modeste et charmant hôtelier et de sa fille précoce quelques jours avant Noël…

THE GOOD NURSE

Soupçonnant sa collègue d’être responsable de la mort mystérieuse de plusieurs patients, une infirmière risque sa vie pour découvrir la vérité. Un thriller captivant inspiré de faits réels.

THE GRAY MAN

Lorsque le mercenaire le plus redoutable de la CIA, dont nul ne connaît l’identité, découvre par hasard que l’agence dissimule de terribles secrets, un ancien collègue psychopathe met sa tête à prix. S’engage alors une chasse à l’homme à travers la planète menée par des tueurs à gages de toutes nationalités.

PINOCCHIO DE GUILLERMO DEL TORO

Cinéaste oscarisé, Guillermo del Toro réinvente l’histoire mythique, inventée par Carlo Collodi, de la marionnette de bois qui s’anime comme par magie pour réconforter Gepetto, vieux menuisier endeuillé. Ce film d’animation musical en stop-motion, signé Guillermo del Toro et Mark Gustafson, retrace les aventures de l’espiègle et désobéissant Pinocchio qui cherche sa place dans le monde.

HUSTLE (LE HAUT DU PANIER)

Après avoir repéré à l’étranger un joueur de basket-ball extraordinaire, mais instable, un recruteur en perte de vitesse (Adam Sandler) décide de le faire venir aux États-Unis sans avoir consulté l’équipe. Contre toute attente, il va avoir l’occasion de prouver que sa recrue a l’étoffe d’un joueur de la NBA…

HOME TEAM (déjà disponible)

Deux ans après avoir été suspendu par la NFL, le coach Sean Payton rentre chez lui et tente de renouer avec son fils de 12 ans en entraînant son équipe de football.

THE INHERITANCE

À la veille de ses 75 ans, le milliardaire Charles Abernathy invite chez lui ses quatre enfants, qu’il a perdus de vue, dans la crainte d’être assassiné le soir de son anniversaire. Pour s’assurer qu’ils le protégeront contre toute menace, Abernathy met en jeu leurs parts de l’héritage : ils n’auront rien si le vieil homme est retrouvé mort au petit matin…

INTERCEPTOR

Tandis que 16 missiles nucléaires sont lancés en direction des États-Unis, une lieutenante de l’armée américaine constate qu’au même moment une attaque brutale menace son système d’interception à distance. Elle doit alors mettre à profit ses années d’expertise militaire et d’entraînement tactique pour sauver l’humanité…

IVY & BEAN

Ivy et Bean n’auraient jamais cru pouvoir être amies. Autant Ivy est discrète, réfléchie et observatrice, autant Bean est joueuse, exubérante et intrépide. Pourtant, à l’occasion d’une aventure, deux êtres que tout oppose découvrent parfois qu’ils peuvent nouer une indéfectible amitié.

KNIVES OUT 2 (À COUTEAUX TIRÉS 2)

Dans la suite d’À couteaux tirés de Rian Johnson, le détective Benoît Blanc se rend en Grèce pour tenter de percer une énigme criminelle et croise une galerie de suspects hauts en couleurs…

LADY CHATTERLEY’S LOVER

Adapté du chef d’œuvre de D.H. Lawrence, très en avance sur son temps, le film s’attache à Lady Chatterley, aristocrate fortunée, est mariée à un homme qu’elle n’aime plus. Elle entretient alors une liaison fiévreuse avec le garde-chasse de son domaine, découvrant une forme de plaisir et de jouissance qu’elle ne soupçonnait pas. Lorsqu’elle comprend qu’elle est totalement éprise de son amant, elle rompt avec les codes sociaux de l’époque pour trouver le bonheur auprès de l’homme qu’elle aime.

LOVE IN THE VILLA

Après sa rupture, une jeune femme se rend à Vérone et découvre qu’elle va devoir partager la villa qu’elle a louée avec un Anglais à la fois cynique et très séduisant.

LUCKIEST GIRL ALIVE

Ani FaNelli, New-yorkaise particulièrement caustique, semble avoir une vie de rêve : un boulot envié dans un magazine, une garde-robe à faire pâlir d’envie n’importe qui et un mariage magnifique à Nantucket qui s’annonce. Jusqu’au jour où le réalisateur d’un documentaire lui propose de livrer sa version d’un terrible incident qui s’est produit lorsqu’elle était adolescente à la prestigieuse Brentley School. Ani n’a d’autre choix que d’affronter un lourd secret qui menace d’anéantir sa vie parfaitement réglée.

MATILDA (sortie en décembre 2022)

Adaptation du spectacle musical récompensé par un Tony et un Olivier Award, Matilda raconte l’histoire d’une petite fille extraordinaire qui, grâce à son intelligence et à son imagination hors du commun, réussit à changer le cours de sa vie.

ME TIME

En l’absence de sa femme et de ses enfants, un père au foyer se retrouve avec du temps pour lui pour la première fois depuis des années. Il en profite pour renouer avec son ancien meilleur ami au cours d’un week-end déjanté qui risque de bouleverser sa vie…

METAL LORDS

Deux ados montent un groupe de metal dans leur lycée. Alors qu’ils n’arrivent pas à trouver de bassiste, ils repèrent une fille qui joue du violoncelle. Ils devront faire équipe s’ils souhaitent remporter le concours du meilleur groupe de musique…

MONKEY MAN

Héros malgré lui, un homme sort de prison pour affronter un monde en proie à l’avidité d’entreprises sans scrupules et à l’érosion des valeurs morales. Il tente alors de se venger de ceux qui lui ont tout pris il y a longtemps.

THE MOTHER

Une redoutable tueuse à gages sort de sa tanière pour protéger la fille qu’elle a abandonnée il y a plusieurs années, tout en cherchant à échapper aux tueurs qui sont à ses trousses…

THE MOTHERSHIP

Un an après la disparition mystérieuse de son mari dans leur ferme, Sara Morse (Halle Berry) découvre un étrange objet extraterrestre sous la maison. Avec ses enfants (Jaiden J. Smith, Quinn McPherson), elle se met alors à la recherche de son mari et, surtout, de la vérité.

MR. HARRIGAN’S PHONE

Le téléphone de M. Harrigan est issu du tout dernier recueil de nouvelles de Stephen King, Si ça saigne. Un jeune garçon, vivant dans une petite ville, se lie d’amitié avec un vieux milliardaire solitaire. Leur complicité se nourrit des livres dont ils parlent ensemble … et d’un iPhone. Mais lorsque le vieillard décède, le garçon découvre qu’avec la mort, tout ne disparaît pas forcément à jamais. Il parvient ainsi à communiquer avec son ami depuis l’au-delà grâce à l’iPhone avec lequel celui-ci a été enterré…

L’ÉTAU DE MUNICH (déjà disponible)

Dans l’adaptation de Munich de Robert Harris, deux jeunes hommes se retrouvent confrontés à l’un des épisodes les plus décisifs de l’histoire du XXème siècle. À l’automne 1938, le fonctionnaire Hugh Legat accompagne le Premier Ministre britannique Neville Chamberlain à Munich pour une rencontre de la dernière chance avec Adolf Hitler, dans l’espoir de lui arracher un accord de paix. Sur place, Legat retrouve son vieil ami Paul von Hartmann, diplomate allemand qui a en sa possession un document prouvant les véritables intentions d’Hitler : conquérir l’Europe par la force. Au beau milieu des négociations tendues qui s’engagent à la Conférence de Munich, Hugh et Paul agissent dans l’ombre pour éviter une guerre meurtrière.

MY FATHER’S DRAGON

Produit par le studio cité à l’Oscar Cartoon Saloon (Brendan et le secret de Kells, Le Chant de la mer, Le Peuple loup) et réalisé par Nora Twomey (Parvana), elle-même nommée à l’Oscar, le film s’inspire du célèbre livre pour enfants de Ruth Stiles Gannett, lauréat du prix Newbery. S’adaptant difficilement à sa nouvelle vie de citadin avec sa mère, Elmer fugue à la recherche de l’Île Sauvage pour sauver un bébé dragon. Au cours de son périple, Elmer affronte des bêtes féroces, découvre une île mystérieuse et se trouve un ami pour la vie.

THE NOEL DIARY

Lorsque Jacob Turner (Justin Hartley), auteur de best-sellers, rentre chez lui à Noël pour régler la succession de sa mère, il découvre un journal intime qui pourrait renfermer des secrets sur son propre passé et celui de Rachel (Barrett Doss), ravissante jeune femme engagée dans un mystérieux périple. Ensemble, ils se lancent dans une aventure pour se confronter à leur passé et découvrir un avenir totalement inattendu.

LA RUSE (OPERATION MINCEMEAT) (sortie le 29 avril)

Espérant bouleverser le cours de la Seconde Guerre mondiale et sauver ainsi des dizaines de milliers de vies humaines, deux officiers du renseignement britannique cherchent à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe en faisant appel au plus improbable des agents secrets : un cadavre.

THE PALE BLUE EYE

The Pale Blue Eye est un projet que Scott Cooper porte depuis plus de dix ans. Thriller gothique le film retrace une série de meurtres fictifs qui se sont produits en 1830 à l’Académie militaire de West Point et s’attache tout particulièrement à un jeune élève officier, un certain Edgar Allan Poe (Harry Melling). De son côté, Christian Bale campe le policier à la retraite Augustus Landor, chargé d’enquêter sur les meurtres. The Pale Blue Eye est adapté du best-seller éponyme de Louis Bayard. Bale est producteur du projet aux côtés de Scott Cooper, John Lesher, et Tyler Thompson de Cross Creek Pictures.

A PERFECT PAIRING

Pour décrocher un gros contrat, une femme cadre d’une entreprise viticole de Los Angeles, totalement déterminée, se rend dans un élevage de moutons en Australie. Sur place, elle devient ouvrière agricole et tombe sous le charme d’un type de la région à la beauté sauvage.

PERSUASION

Issue d’une famille hautaine au bord de la faillite, Anne Elliot est une jeune femme anticonformiste et en avance sur son temps. Lorsque Frederick Wentworth, prétendant séduisant dont elle a refusé les avances, refait irruption dans sa vie, Anne doit faire un choix : tourner la page définitivement ou écouter son cœur et saisir cette deuxième chance qui s’offre à elle. Adapté du roman de Jane Austen.

PURPLE HEARTS

Purple Hearts raconte l’histoire de Cassie (Sofia Carson), qui ambitionne de de devenir auteur-compositeur-interprète, et du Marine Luke (Nicholas Galitzine) qui, malgré tout ce qui les sépare, tombent follement amoureux l’un de l’autre.

RESCUED BY RUBY (sortie le 17 mars)

Dan (Grant Gustin), un policier, rêve d’intégrer l’équipe de sauvetage K-9, mais personne ne lui en donne la chance. Chienne abandonnée, Ruby rêve, elle, de se trouver un foyer, mais n’a plus beaucoup d’espoir. Réunis par le destin, Dan et Ruby nouent un lien indestructible qui leur permettra d’affronter leur plus grand défi. Inspiré d’une histoire vraie.

THE ROYAL TREATMENT (ABSOLUMENT ROYAL) (déjà disponible)

Coiffeuse new-yorkaise, Izzy est engagée pour coiffer les prestigieux convives du mariage d’un prince tout à fait charmant. Mais lorsque les sentiments s’en mêlent, la jeune femme devra faire un choix : écouter son coeur ou son éthique professionnelle ?

RUSTIN

Rustin retrace l’histoire du charismatique Bayard Rustin, homosexuel et militant pour les droits civiques, qui a surmonté d’innombrables obstacles et bouleversé le cours de l’histoire des États-Unis en organisant une manifestation en 1963 à Washington.

THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL

Projetées dans un univers de conte de fée, Sophie et Agatha, jusque-là amies pour la vie, s’affrontent désormais en intégrant une école magique où les jeunes héros et méchants se forment à protéger l’équilibre entre le bien et le mal…

THE SEA BEAST (LE MONSTRE DES MERS)

À une époque où des créatures terrifiantes parcouraient les mers, les chasseurs de monstres étaient considérés comme de véritables héros – à commencer par le grand Jacob Holland. Mais quand la jeune Maisie Brumble s’embarque clandestinement à bord de son célèbre navire, il doit faire équipe avec une alliée inattendue. Ensemble, ils s’engagent dans une aventure hors du commun, sillonnent des mers inexplorées et bouleversent le cours de l’histoire. Réalisé par le cinéaste oscarisé Chris Williams (Vaiana, la légende du bout du monde, Big Hero Six, Volt, star malgré lui), Le Monstre des mers nous entraîne aux confins du monde connu – là où se risquent les vrais aventuriers.

SENIOR YEAR (sortie le 13 mai)

Après avoir été plongée dans le coma pendant vingt ans suite à une chute, une pom-pom girl, désormais âgée de 37 ans, se réveille, prête à retourner au lycée et à remporter le titre de reine du bal qui lui avait échappé…

SHIRLEY

Shirley brosse le portrait intime de Shirley Chisholm, toute première femme noire députée et candidate à l’élection présidentielle américaine, sans occulter les sacrifices personnels que son parcours a exigé d’elle. Le film racontera comment Shirley Chisholm a fait bouger les lignes et retracera sa campagne présidentielle qui a marqué l’histoire. Inspiré d’entretiens exclusifs avec les proches et les amis de Shirley Chisholm et de tous ceux qui l’ont bien connue.

SLUMBERLAND

Une jeune fille découvre une carte secrète du monde onirique de Slumberland. Avec l’aide d’un hors-la-loi excentrique, elle traverse les rêves et fuit les cauchemars, dans l’espoir de revoir son père, malheureusement décédé.

SPACEMAN

Envoyé aux confins de la galaxie pour recueillir une mystérieuse poussière ancienne, un astronaute comprend que sa vie sur Terre est en train de s’effondrer. Il sollicite la seule voix capable de l’aider à recoller les morceaux – une voix appartenant à une créature qui remonte à la nuit des temps et qui se tapit dans l’ombre du vaisseau.

SPIDERHEAD

Dans un futur proche, deux jeunes détenus doivent affronter leur passé dans un établissement dirigé par un homme brillant et visionnaire. En effet, celui-ci mène des expériences sur les détenus en leur administrant des médicaments qui agissent sur les émotions. Adapté de l’article du New Yorker “Escape From Spiderhead” de George Saunders.

THE SWIMMERS

The Swimmers raconte la trajectoire extraordinaire – mais vraie – des sœurs Mardini. Après avoir fui la Syrie ravagée par la guerre, Yusra et Sarah Mardini ont d’abord été réfugiées avant de s’imposer comme nageuses olympiques aux JO de Rio de 2016.

TALL GIRL 2 (sortie le 11 février)

Après son discours galvanisant lors du bal de début d’année, Jodi (Ava Michelle) ne se considère plus comme la “grande tige” – elle est appréciée, elle a confiance en elle, elle a un petit copain et elle vient de décrocher le rôle principal dans la comédie musicale du lycée. Mais sa nouvelle popularité s’accompagne d’une pression de plus en plus forte qui commence à la faire douter d’elle-même. Et tandis qu’elle se découvre de nouveaux amis, ses relations plus anciennes sont mises à l’épreuve. Le monde qu’elle a bâti menace de s’écrouler et Jodi comprend qu’assumer sa taille n’était que le début…

TEXAS CHAINSAW MASSACRE (MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE) (sortie le 18 février)

Après avoir vécu près de cinquante ans dans la clandestinité, Leatherface fait son retour pour terroriser une bande d’ados idéalistes qui perturbent accidentellement son monde bien protégé, dans une petite ville reculée du Texas.

THEY CLONED TYRONE

Une série d’événements inquiétants pousse un improbable trio (Boyega, Foxx et Parris) à tenter d’enrayer un terrible complot d’État, dans cette comédie d’action déjantée.

TYLER PERRY’S A MADEA HOMECOMING (MADEA : RETOUR EN FANFARE) (sortie le 25 février)

Tandis que Madea s’apprête à accueillir sa famille pour fêter la remise de diplôme de son arrière-petit-fils, les joyeuses retrouvailles risquent d’être gâchées par la révélation de secrets enfouis depuis longtemps…

UNTITLED HOLIDAY ROM-COM

Au bout du rouleau, Angelina, star de la pop, prend la tangente pour exaucer le vœu d’un de ses fans. C’est dans cette petite ville provinciale qu’elle retrouve l’inspiration et connaîtra – peut-être – le grand amour…

WE HAVE A GHOST

Lorsque Kevin découvre Ernest, un fantôme, dans sa nouvelle maison, sa famille devient aussitôt le sujet principal des réseaux sociaux. Mais quand Kevin et Ernest enfreignent la loi pour enquêter sur le passé mystérieux du fantôme, ils deviennent la cible de la CIA.

THE WEEKEND AWAY (sortie le 3 mars)

Lorsqu’une femme est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie, son week-end en Croatie tourne au cauchemar. Tandis qu’elle cherche à faire éclater la vérité, elle découvre un lourd secret…

WENDELL & WILD

Henry Selick et Jordan Peele, auteurs à l’esprit joyeusement loufoque, signent le film d’animation Wendell & Wild. Deux frères démons, Wendell (Keegan-Michael Key) et Wild (Peele), aussi rusés l’un que l’autre, demandent à Kat Elliot, ado de 13 ans souffrant d’un fort sentiment de culpabilité, de les aider à rejoindre le Pays des Vivants. Mais ce qu’exige Kat en contrepartie entraîne les personnages dans une aventure à la fois drôle et déjantée. Entièrement réalisé en stop-motion, Wendell & Wild est un conte étrange qui bouscule la frontière entre vie et mort.

WHITE NOISE

À la fois drôle et terrifiant, flamboyant et absurde, banal et apocalyptique, White Noise brosse le portrait d’une famille américaine d’aujourd’hui. Tandis que parents et enfants tentent de gérer tant bien que mal les conflits du quotidien, ils explorent aussi les mystères universels de l’amour et de la mort – et se demandent comment faire pour être heureux dans un monde instable.

WINDFALL (sortie le 18 mars)

Dans ce thriller hitchcockien, un couple fortuné débarque dans sa maison de vacances et découvre qu’elle vient d’être cambriolée…

THE WONDER

La région des Midlands, en Irlande, en 1862. Alors qu’elle a cessé de s’alimenter, Anna O’Donnell, 11 ans, reste miraculeusement en vie et en bonne santé. Une infirmière anglaise, Lib Wright, est convoquée sur place pour constater le phénomène. De leur côté, les touristes et les pèlerins se rendent, nombreux, dans le petit village pour observer la jeune fille qui, paraît-il, a survécu sans se nourrir pendant des mois. Le village abrite-t-il une sainte ayant reçu un don du ciel ou celle-ci dissimule-t-elle des intentions beaucoup moins louables ? Adapté du roman d’Emma Donoghue (Room), The Wonder est un thriller psychologique inspiré du phénomène des “fasting girls”, ces jeunes filles prétendant pouvoir vivre sans s’alimenter.

YOU PEOPLE

Dans cette comédie signée Keyna Barris, un jeune couple se retrouve confronté au choc des cultures et au conflit entre générations… tout en cherchant à avoir des relations apaisées avec leur famille respective.

20TH CENTURY GIRL

En 1999, dernière année du XXème siècle, Bo-ra, 17 ans, vit sa première histoire d’amour, tendre, pure, et déchirante. Plusieurs années après, lorsqu’elle a des nouvelles du garçon, elle se remémore cet amour d’adolescence qu’elle pensait avoir oublié à jamais.

ATHENA

La mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles va en quelques heures faire basculer la vie d’une fratrie dans le chaos.

À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU (Im Westen nichts Neues)

Le parcours terrifiant et la détresse d’un jeune soldat allemand sur le front occidental, pendant la Première Guerre mondiale. Adapté du best-seller d’Erich Maria Remarque.

BIGBUG (sortie le 11 février)

Une petite bande hétéroclite, qui a du mal à s’entendre, se retrouve prise au piège dans une maison de banlieue. En réalité, ils ont été enfermés par leurs robots domestiques pour les protéger contre l’insurrection de redoutables androïdes…

BLACK CRAB (sortie le 18 mars)

Dans un monde post-apocalyptique, six soldats participent à une mission secrète destinée à transporter un mystérieux colis à travers un archipel, sous un froid polaire, sans savoir quels dangers les guettent ou à qui ils peuvent faire confiance…

BUBBLE (ANIME) (sortie le 28 avril)

Des bulles se sont déversées sur la Terre, abolissant les lois de la gravité. Coupé du reste du monde, Tokyo est devenu un terrain de jeu pour les jeunes gens qui ont perdu leurs proches et qui s’affrontent au parkour en sautant d’un immeuble à l’autre. Jeune prodige réputé pour son style audacieux, Hibiki réalise un jour une figure périlleuse et se retrouve propulsé dans la mer. Il a la vie sauve grâce à l’intervention d’Uta, fille aux pouvoirs mystérieux. C’est alors que les deux jeunes gens perçoivent un son unique qu’ils sont les seuls à entendre. Pourquoi Uta a-t-elle surgi devant Hibiki ? Leur rencontre aboutit à une révélation qui bouleversera le monde.

CARTER

L’agent Carter, qui souffre d’amnésie, est envoyé sur une mission à haut risque où il est confronté à d’inexplicables énigmes. Orchestré par le célèbre réalisateur de films d’action Jung Byung-gil et interprété par Joo Won, Carter ne laisse aucun répit au spectateur.

DON’T BLAME KARMA! (¿Qué culpa tiene el karma?)

Styliste de mode frustrée, Sara considère qu’elle doit sa malchance à un mauvais karma. Suite à un coup du sort, elle doit affronter sa sœur Lucy qui, elle, est chanceuse. Une série d’événements et de retrouvailles poussera Sara à prendre une décision radicale.

DRIFTING HOME (Anime)

Alors qu’ils sont amis depuis toujours, Kosuke et Natsume, 11 ans, ont fini, au fil des années, par s’éviter. Un jour, pendant les grandes vacances, ils se rendent dans un immeuble HLM qui doit être détruit. En réalité, c’est là qu’ils ont grandi et l’endroit fourmille de souvenirs. Pendant qu’ils jouent, un étrange phénomène se produit et, lorsqu’ils reprennent connaissance, ils s’aperçoivent que l’immeuble a été emporté sur un océan qui s’étend à perte de vue. Pourront-ils regagner leur monde ? Un périple initiatique commence pour les deux amis…

JUNG_E

JUNG_E se déroule dans le monde désolé du XXIIème siècle, qui n’est plus habitable en raison du changement climatique. Au milieu de ce terrible chaos, une guerre intestine éclate dans l’abri construit pour les rares survivants. La victoire – et donc la fin de la guerre – passe désormais par le clonage du légendaire mercenaire JUNG_E en un robot évolutif. Réalisé par

Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan, Peninsula, et Hellbound ) et interprété par Kang Soo-youn, Kim Hyun-joo, Ryu Kyung-soo, JUNG_E est un film de science-fiction qui mêle dystopie, clonage et nouvelles technologies.

KHUFIYA

Krishna Mehra, agent du Renseignement, est chargée de retrouver la taupe qui revend des secrets militaires du gouvernement indien, tout en devant jongler entre son métier d’espionne et sa vie personnelle…

LOVE AND LEASHES (L’AMOUR EN LAISSE) (sortie le 11 février)

L’amour en laisse évoque une histoire d’amour unique entre un homme aux goûts particuliers et une femme qui découvre son secret. Seo Hyun, qui a récemment campé une arnaqueuse aux mille visages, est à l’affiche de son premier long métrage. Jung Ji-woo, interprétée par Seo Hyun, vit une histoire d’amour torride en s’engageant dans une relation étrange avec son collègue après être tombée sur son secret par accident. Révélé dans plusieurs projets de genres différents – la comédie musicale Swag Age: Shout, Joseon!, le drame Please Don’t Date Him, et Imitation – Lee Jun-young incarne Jung Ji-hoo, homme aux goûts inhabituels.

MONICA, O MY DARLING

À mi-chemin entre la comédie d’humour noir et le polar, Monica, O My Darling s’attache à un jeune homme qui tente de mettre à exécution le crime parfait grâce à une bande d’acolytes improbables et à un plan diabolique. Préparez-vous à vivre une aventure haletante, ponctuée de rebondissements plus sombres les uns que les autres, où l’on risque sa vie à chaque instant.

QALA

Qala retrace l’histoire d’une fille qui recherche désespérément l’amour de sa mère.

THE SEVEN DEADLY SINS: GRUDGE OF EDINBURGH PART 1 (Anime)

Après s’être vendu à plus de 37 millions d’exemplaires et avoir remporté le prix jeunesse des 39èmes Kodansha Manga Awards, le best-seller The Seven Deadly Sins est désormais adapté au cinéma. Divisé en deux parties, le film raconte l’histoire de Tristan, fils de Meliodas et Elizabeth, protagonistes de The Seven Deadly Sins. Tristan hérite du pouvoir de la déesse Clan, capable de guérir les blessures, mais il finit souvent par blesser autrui, car il ne parvient pas à contrôler son pouvoir. Pour protéger sa famille, Tristan se rend à Edinburgh où il se fait de nouveaux amis.

SEOUL VIBE

Film d’action survolté, Seoul Vibe s’attache aux Sangedong Supreme, équipe de jeunes conducteurs ultra doués. 1988. Alors que les JO de Séoul battent leur plein, les transactions de fonds illicites sont prises très au sérieux. Une opération spéciale pilotée par les Sangedong Supreme cherche à débusquer la corruption au cœur des trafics d’argent sale. Interprété par Yoo Ah-in, Ko Kyung-pyo, Lee kyoo-hyung , Park Ju-hyun, Ong Seong-wu, Seoul Vibe offre des scènes de course-poursuite à couper le souffle dans les rues de la capitale coréenne.

LOIN DU PERIPH

Ousmane Diakité (Omar Sy) et François Monge (Laurent Lafitte) sont deux flics que tout oppose – le style, les origines, le parcours. Il y a longtemps, ils ont été partenaires, mais la vie les a séparés par la suite. Ce tandem improbable se reforme pour une nouvelle enquête qui les emmène au cœur des Alpes. Et ce qui pouvait ressembler à une simple affaire de deal se révèle un dossier criminel explosif, jalonné de dangers et d’humour inattendu …

THROUGH MY WINDOW (A TRAVERS MA FENÊTRE) (sortie le 4 février)

Raquel est amoureuse d’Ares, son séduisant et mystérieux voisin, depuis toujours. Elle l’observe sans qu’il s’en doute le moins du monde car, au grand désarroi de la jeune femme, ils n’ont jamais échangé un seul mot. Raquel s’est fixée une mission bien précise : faire en sorte qu’Ares tombe amoureux d’elle. Mais elle n’a rien d’une ingénue et elle n’est pas prête à tout perdre, et encore moins à se perdre…

TROLL

Au cœur de la montagne de Dovre, une créature gigantesque se réveille après y avoir été piégée pendant un millier d’années. Détruisant tout sur son passage, le monstre fonce tout droit sur la capitale de la Norvège. Mais comment arrêter une créature qui, jusqu’à présent, n’existait que dans les légendes norvégiennes ?

YAKSHA: RUTHLESS OPERATIONS

Dans ce film d’espionnage haletant, l’impitoyable Yaksha croise la route d’un procureur au cours d’une mission d’inspection hors du commun à Shenyang, ville chinoise connue pour ses activités d’espionnage. Le film marque le grand retour à la réalisation de Na Hyun après The Prison qui avait fasciné les spectateurs avec ses séquences d’action époustouflantes et son intrigue au cordeau et l’adaptation d’Inseparable Bros en un récit délicat et émouvant.