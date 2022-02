GAAS : PlayStation prévoit de lancer pas moins de 10 jeux-services d’ici 2026 !

Voilà qui donne un premier élément d’explication au rachat de Bungie. Lors de la publication des résultats financiers de Sony, le CFO (directeur financier) de l’entreprise a lâché une véritable bombe qui a peu de chances de passer inaperçue : PlayStation lancera pas moins de 10 jeux-services (GGAS) d’ici le mois de mars 2026 !

Destiny II sera sans doute le premier étage de la stratégie GAAS de Sony

Voilà donc que PlayStation, grand représentant des jeux solo narratifs (God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima) s’en va chasser dans la même cour que les Sea of Thieves, Genshin Impact, Fortnite et ou les open world d’Ubisoft. S’ils semblent parfois flirter avec les limites de la décence et du respect des joueurs, les GAAS ont l’insigne mérite de rapporter beaucoup d’argent via une multitude d’achats intégrés ou des saisons multiples, et face aux changements qui se préparent (cloud gaming, offres d’abonnement tout compris), le GAAS reste un outil de monétisation puissant alors que les jeux solo risquent bientôt de ne plus être suffisants pour faire bouillir la marmite.

Le rachat de Bungie s’inscrit donc de toute évidence dans ce plan, et ce n’est pas la seule initiative récente de Sony vers le GGAS. Il se murmure en effet que Naughty Dogs prépare un The Last of Us multijoueurs ambitieux ou que Deviation Games développe un FPS multi, toujours orienté GAAS. Histoire d’arroser large en terme de revenus, il semble tout à fait possible que ces titres soient proposés en multiplateformes. Bungie a déjà précisé (de façon très claire) que sa franchise Destiny resterait disponible pour les joueurs Xbox et PC.