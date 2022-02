Carrefour achète une grande parcelle de terrain… dans le métavers The Sandbox !

Celle-là on ne s’y attendait pas vraiment, même si ce n’est pas loin s’en faut une surprise totale. Carrefour, le géant des supermarchés, a annoncé il y a quelques heures le rachat d’une grande parcelle de terrain… dans le métavers The Sandbox ! Élodie Perthuisot, responsable du e-commerce et de la transformation numérique chez Carrefour, s’est enthousiasmée pour cette acquisition assez intrigante, et peut-être aussi un peu opportuniste.

On vient de récupérer les clés, c’est officiel : Carrefour est l’heureux propriétaire d’un beau terrain dans le #metaverse ! 📍(33,147) @TheSandboxGame. pic.twitter.com/wffvvodt6F — Elodie Perthuisot (@ElodiePerthuiso) January 31, 2022

Carrefour a donc posé ses valises à l’emplacement 33,147 du bac à sable The Sandbox. La zone est encore vide hormis un logo Carrefour, mais il y aura de quoi faire puisque le terrain virtuel correspond à une superficie réelle de 36 hectares. Le groupe français a déboursé 120 Ethereum (soit 300 000 euros environ) pour se procurer cette parcelle. La petite vidéo de présentation montre aussi quelques uns des voisins plus ou moins éloignés de Carrefour. On trouve ainsi Atari, Warner Media et des dizaines d’autres marques alléchées par les perspectives plus ou moins juteuses de ce Métavers déjà hautement monétisable : les NFT y sont reconnus (et « marchandables »), la cryptomonnaie locale est le Sand et les transactions sont sécurisées par la Blockchain Ethereum.