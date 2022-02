HalfDive VR : le projet de casque VR à utiliser couché est annulé

Lancé en financement Kickstarter à la mi-décembre, le projet de casque de réalité virtuelle HalfDive VR ressemblait déjà à une belle blague. Le casque VR au look étrange était conçu pour être utilisé couché et disposait aussi de capteurs EEG et haptiques. Un casque hors norme pour des usages hors normes donc, plus orienté « méditation » que « records de briques cassées à Beat Saber ».

La fabrication en série du casque devait démarrer ce mois de février avant la commercialisation prévue au mois de mai. Le modèle de base était facturé plus de 700 dollars et un modèle un peu plus haut de gamme (avec un support complet pour la position horizontale) culminait à plus de 1000 dollars.

Ce casque VR insolite ne verra finalement jamais le jour. La startup Diver X à l’origine du projet a annoncé il y a quelques heures à l’annulation du Kickstarter du HalfDive VR. La jeune pousse invoque des soucis d’approvisionnement en composants, l’absence de cash, et aussi un mauvais positionnement du produit, qui n’aurait finalement pas les capacités de se faire une place à côté des casques VR plus classiques.