BOE dévoile un moniteur gaming au taux de rafraichissement record de 500 Hz

Plus fluide que fluide. Les fabricants de moniteurs gaming rivalisent de technicité pour produire des appareils au taux de rafraichissement de plus en plus élevé. Le record en la matière était tenu jusqu’ici par un moniteur gaming d’Asus capable d’afficher avec un taux de rafraichissement de 360 Hz, mais cette barre vient d’être allègrement franchie par un prototype du chinois BOE, qui culmine cette fois à 500 Hz !

Ce moniteur 27 pouces et Full HD (à la technologie d’affichage non précisée), propose aussi un temps de réponse d’à peine 1 ms, de quoi en faire un véritable fantasme pour hardcore gamers et champions d’eSport. En revanche, et à moins d’une puce intégrée assurant le calcul des images intermédiaires, on image mal quel GPU de compet pourrait assurer une telle fréquence d’affichage. De toute façon BOE affirme que son prototype ne se destine pas à la vente. On a surtout envie de ajouter « pas encore… ».