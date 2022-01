Hideo Kojima (Death Stranding) travaillerait sur un jeu pour le PlayStation VR 2

Attention, rumeur chaude ! Si l’on en croit des sources proches du « dossier », Hideo Kojima, à qui l’on doit la légendaire saga Metal Gear Solid et le génial Death Stranding travaillerait sur un jeu destiné au PlayStation VR 2 ! Le studio du concepteur de jeu aurait en effet reçu un dev kit du casque VR de Sony. Ce n’est pas tout puisque Kojima travaillerait sur ce titre en collaboration avec Céline Tricart, une réalisatrice de productions VR déjà primées (une indication qu’on se rapprocherait plus d’une expérience narrative que d’un gros jeu ?)

