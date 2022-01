L’architecte des optiques de l’HoloLens rejoint le projet de Casque AR de Google

Le secteur de la AR/VR est en plein bouillonnement depuis le turn over de Facebook vers le Métavers. Les annonces de casques se succèdent à un rythme un peu fou (PSVR 2, casque Panasonic, Projet Cambria, Projet Iris de Google, rumeurs sur le casque VR d’Apple), les studios reçoivent comme par magie des millions de dollars de la part d’investisseurs alléchés par les perspectives financières, et les pointures du secteur jouent aux chaises musicales.

On vient ainsi d’apprendre que Bernard Kress, l’architecte principal des optiques de l’HoloLens, a quitté Microsoft pour rejoindre le projet de casque AR de Google Labs. Bernard Kress occupe désormais le poste de Director of XR Engineering au sein de Google Labs. Ce transfert de compétences est aussi un retour aux sources, car en 2015, Bernard Kress était déjà le principal concepteur des optiques des Google Glass (l’un des nombreux projets avortés de Google).

Incidemment, ce changements de poste nous renseigne aussi sur les ambitions de Google dans le secteur de la AR/VR. A peine en poste, Kress a en effet publié un communiqué qui ne laisse pas de place à l’interprétation : « Google est le mieux placé parmi les acteurs clés de ce marché pour répondre efficacement au marché en plein essor de la RA grand public en associant ses services et produits numériques existants et acclamés aux technologies d’optique, d’affichage et de capteurs de nouvelle génération, offrant ainsi à l’utilisateur une expérience transparente et inégalée.”

Si l’on en croit les rumeurs, le casque AR de Google serait disponible sur le marché en 2024.