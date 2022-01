Xiaomi annonce ses quatre Redmi Note 11

Xiaomi a présenté aujourd’hui ses Redmi Note 11 avec quatre modèles au programme. On retrouve les Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G. Ils ont de nombreux points communs.

Présentation des Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 Pro 5G est le modèle le plus haut de gamme de la liste et dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec support de la 5G. L’écran OLED de 6,67 pouces propose un affichage de 120Hz et une définition de 2 400 x 1 080 pixels. On retrouve aussi une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W et un appareil photo principal de 108 mégapixels accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. C’est également le seul téléphone de cette gamme à ne pas disposer d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour ce qui est du capteur photo frontal, il fait 16 mégapixels.

Citons également 6 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go d’espace de stockage, la résistance à l’eau IP53, un capteur d’empreintes sur le côté, le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 5, un double haut-parleur et le support du NFC (selon les pays). L’appareil tourne sous MIUI 13 (qui se repose sur Android 11).

Le Redmi Note 11 Pro est essentiellement identique au premier, mais il utilise un processeur MediaTek Helio G96 et ne prend pas en charge la 5G. Il faut se contenter de la 4G.

Vient ensuite le Redmi Note 11 avec son processeur Snapdragon 680, un écran OLED plus petit de 6,43 pouces avec un affichage de 90 Hz et une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Le capteur photo principal fait 50 mégapixels et la charge rapide est de 33 W. Aussi, la RAM maximum est de 6 Go.

Enfin, le Redmi Note 11S a le même écran et la charge rapide de 33 W, mais dispose du processeur Helio G96, d’un capteur photo principal de 108 mégapixels et de la possibilité d’avoir 8 Go de RAM.

Prix et disponibilité

Xiaomi commercialisera ses Redmi Note 11 en France et dans d’autres pays, mais il n’y a pour l’instant pas de prix en euros. Quant à la sortie, ce sera d’ici les prochains jours ou semaines selon les modèles.