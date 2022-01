Une firme britannique va créer le premier studio de cinéma… dans l’espace

La société britannique S.E.E (pour Space Entertainment Enterprise) a annoncé il y a quelques jours qu’elle planifiait de créer le tout premier studio de tournage pour le cinéma…situé dans l’espace ! S.E.E travaille conjointement à ce projet avec la startup Axiom Space, qui de son côté collabora déjà avec la NASA pour rattacher à l’ISS une nouvelle station spatiale expérimentale. L’objectif de S.E.E consiste a arrimer à l’ISS un module spatial Axiom (baptisé SEE-1) qui servirait aux tournage des séquences de films se déroulant dans l’espace. D’autres éléments seraient ensuite rajoutés à ce module, qui pourrait même être séparé de l’ISS à l’horizon 2028 !

Le projet vous parait fou ? Pourtant, S.E.E semble très bien savoir où aller. La firme britannique a reçu la reconnaissance de la NASA (avec qui elle collabore donc) et surtout, elle produit en grande partie le prochain film de Tom Cruise dont l’action se déroulera en partie à bord de la Station Spatiale Internationale (la vraie Station, pas un décor de cinéma). La NASA et l’acteur sont d’ailleurs toujours en pourparlers afin de définir la meilleure date de lancement vers l’ISS. Après être devenu la nouvelle destination touristique « tendance » des milliardaires de la planète, l’espace s’apprêterait-il à accueillir les plateaux de tournage du futur ?