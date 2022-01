Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en février 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

The Apprentice: ONE Championship Edition

Date : 1/02

Synopsis : Des candidats du monde entier rivalisent d’intelligence et de force pour décrocher un job à 250 000 dollars au sein de l’empire médiatique sportif de la ONE Championship.

Comment élever un super-héros : Saison 2

Date : 1/02

Synopsis : Nicole continue d’élever Dion qui a beaucoup à apprendre sur ses pouvoirs. Mais alors qu’il gagne en puissance, le danger est peut-être plus proche qu’ils ne le pensent.

Sombre désir : Saison 2

Date : 2/02

Synopsis : Au moment où Alma tente de reconstruire sa vie, des retrouvailles avec Darío rallument une liaison vouée à l’échec et dévoilent chez lui un visage bien plus inquiétant.

Murderville

Date : 3/02

Synopsis : Dans cette comédie policière semi-improvisée, le détective excentrique Terry Seattle fait équipe avec des vedettes désemparées pour enquêter sur une série de meurtres.

Ola cherche sa voie

Date : 3/02

Synopsis : Après un événement bouleversant, Ola part à la découverte d’elle-même tout en essayant d’élever deux enfants et de joindre les deux bouts.

À l’ombre des magnolias : Saison 2

Date : 4/02

Synopsis : Nouvelles relations, vieilles blessures, politique locale… Ensemble, les magnolias cherchent leur équilibre et jonglent entre plaisirs de la vie et contrariétés.

Only Jokes Allowed

Date : 9/02

Synopsis : Six des meilleurs humoristes d’Afrique du Sud montent sur scène et brillent par leur talent dans cette collection de spectacles courts de stand-up.

Qui a une idée en or ?

Date : 9/02

Synopsis : Des entrepreneurs brésiliens présentent leurs idées à un public et à un jury de célébrités. Mais pour gagner 200 000 réaux, ils devront aussi relever des défis de taille.

Désenchantée : Partie 4

Date : 9/02

Synopsis :

Jusqu’à ce que la vie nous sépare

Date : 10/02

Synopsis : Dans leur villa de rêve, trois générations d’une même famille jonglent entre les exigences de leur entreprise d’organisation de mariages et leurs crises personnelles.

Inventing Anna

Date : 11/02

Synopsis : Entrepreneuse ou arnaqueuse ? Une journaliste enquête sur Anna Delvey, qui s’est fait passer pour une héritière parmi l’élite new-yorkaise. D’après une histoire vraie.

Toy Boy : Saison 2

Date : 11/02

Synopsis : Tandis qu’Hugo enquête sur l’explosion, ses amis et lui affrontent de nouveaux adversaires et des difficultés inédites au travail.

Le jeune Wallander : L’ombre du crime

Date : 17/02

Synopsis : Kurt enquête sur une mort atroce et mystérieuse, apparemment liée à un fait d’actualité explosif qui avait été l’une des premières affaires de Rask à Malmö.

Love Is Blind : Japon

Date : épisodes 1-5 8/02, épisodes 6-9 15/02, épisode 10-11 22/02

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, des célibataires japonais qui rêvent de mariage se rencontrent, se séduisent et se fiancent… avant même de s’être vus.

Love Is Blind : Saison 2

Date : épisodes 1-5 11/02, épisodes 6-9 18/02, épisode 10 25/02

Synopsis : Une nouvelle aventure débute pour des célibataires à la recherche aveugle du grand amour. Qui trouvera le bonheur et qui en sortira le cœur brisé ?

Chaque fidélité

Date : 14/02

Synopsis : Un mariage apparemment heureux commence à se désagréger lorsque la fidélité du mari est mise en cause et que les époux se laissent tenter par d’autres.

La Vie en rond

Date : 14/02

Synopsis : Dans une luxueuse tour d’habitation, six femmes dont le mariage vacille franchissent le pas de l’infidélité. D’après la série de mangas de Kurosawa R.

Swap Shop : La radio des bonnes affaires : Saison 2

Date : 16/02

Synopsis : Le bric-à-brac des uns fait le bonheur des autres. Des collectionneurs chevronnés affluent de tout le Tennessee à la recherche de bonnes affaires, voire du gros lot.

Qui ment ? : Saison 1

Date : 18/02

Synopsis : Collés ensemble, cinq lycéens qui n’ont presque rien en commun se retrouvent unis par un assassinat — et des secrets — au cours d’un jeu du chat et de la souris mortel.

Space Force: Season 2

Date : 18/02

Synopsis : Le général Naird et son équipe, dysfonctionnelle mais touchante, ont quatre mois pour prouver à la nouvelle administration que Space Force ne doit pas disparaître.

Chapardeur !

Date : 22/02

Synopsis : La folie des cartoons et un quiz interactif se conjuguent dans une nouvelle série des créateurs de « Black Mirror ».

Deux fois 15 ans

Date : 25/02

Synopsis : Anita, 30 ans, retrouve ses 15 ans et se mêle des histoires des uns et des autres. Mais elle comprend bientôt que la seule vie à corriger, c’est la sienne.

Vikings: Valhalla

Date : 25/02

Synopsis : Dans cette suite de « Vikings », 100 ans se sont écoulés et une nouvelle génération de héros légendaires aspire à forger son destin et à entrer dans l’histoire.

Juvenile Justice

Date : Prochainement

Synopsis : Amenée à traiter des cas complexes, une juge concilie son aversion pour les cas de délinquance juvénile avec ses convictions en matière de justice.

Love, Life & Everything in Between

Date : Prochainement

Synopsis : Cette ode à la Saint-Valentin déclinée dans différentes villes arabes est une série d’anthologie à l’humour noir sur l’amour en général et les relations en particulier.

FILMS

Anne Frank, ma meilleure amie

Date : 1/02

Synopsis : Inspiré de l’amitié réelle entre Anne Frank et Hannah Goslar, d’Amsterdam sous l’occupation nazie jusqu’à leurs retrouvailles douloureuses dans un camp de concentration.

À travers ma fenêtre

Date : 4/02

Synopsis : Amoureuse depuis longtemps, Raquel découvre enfin que ses sentiments pour son voisin sont réciproques. Mais la famille du jeune homme ne voit pas l’histoire d’un bon œil.

Looop Lapeta : La boucle infernale

Date : 4/02

Synopsis : Quand son petit ami égare l’argent d’un truand, Savi se lance dans une course salvatrice contre la montre. Elle devra alors surmonter une étrange série d’impasses.

The Privilege

Date : 9/02

Synopsis : Dans une école privée d’élite, un riche ado et ses amis découvrent un sinistre complot en essayant de faire la lumière sur une série d’événements surnaturels.

Into the Wind

Date : 10/02

Synopsis : En vacances dans une station balnéaire, une étudiante en médecine ambitieuse vit son premier amour avec un kitesurfeur du cru. Mais personne ne partage leur enthousiasme.

Love Tactics

Date : 11/02

Synopsis : Ne croyant pas en l’amour, un publicitaire et une styliste qui tient un blog font le pari de rendre l’autre fou amoureux, employant pour cela des tactiques inhabituelles.

L’Amour en laisse

Date : 11/02

Synopsis : Adeptes de l’amour qui fait mal, deux collègues signent un pacte faisant d’eux des partenaires consentants de jeu, de plaisir et de douleur.

Bigbug

Date : 11/02

Synopsis : Cuisiniers androïdes, drones de sécurité… ou robots maléfiques ? Dans cette comédie de science-fiction, le futur idyllique se craquelle quand la technologie se rebelle.

Tall Girl 2

Date : 11/02

Synopsis : Pour Jodi, décrocher le premier rôle de la comédie musicale du lycée est un rêve devenu réalité, mais la pression met sa confiance en elle et son couple à rude épreuve.

Erax

Date : 17/02

Synopsis : Dans ce court-métrage gentiment effrayant, des créatures monstrueuses s’échappent d’un livre de contes magique et sèment la pagaille chez tata Opal et sa nièce Nina.

Heart Shot

Date : 17/02

Synopsis : Dans ce court-métrage, les lycéennes Nikki et Sam sont amoureuses et préparent leur avenir ensemble, jusqu’à ce que le passé sombre de Nikki ne vienne tout compromettre.

Pardonnez-nous nos offenses

Date : 17/02

Synopsis : Traqué par des nazis qui exterminent les personnes handicapées, un jeune garçon ayant une malformation prend une terrible décision tandis qu’il fuit pour sauver sa peau.

Vengeance aux poings

Date : 17/02

Synopsis : Lorsqu’un tueur aux pouvoirs surnaturels traque un meurtrier à Bangkok, sa quête de vengeance se transforme en combat pour sauver le monde d’une menace ancienne.

Massacre à la tronçonneuse

Date : 18/02

Synopsis : Dans cette suite, des influenceurs qui essaient de ranimer une ville fantôme du Texas croisent le chemin de Leatherface, l’abominable tueur au masque en peau humaine…

Ne me tue pas

Date : 20/02

Synopsis : Après sa mort d’une overdose en compagnie de son amant, Mirta revient seule à la vie et découvre qu’elle appartient à un monde de violence dont elle ignorait l’existence.

UFO

Date : 23/02

Synopsis : Quand Deniz, étudiante et musicienne en herbe, s’éprend d’un pilote de moto un peu rustre, une tragédie et la pression familiale mettent un frein à leur relation.

Sans répit

Date : 25/02

Synopsis : Après avoir fait l’impensable pour couvrir un accident, un flic corrompu voit sa vie basculer quand un mystérieux témoin commence à lui envoyer des menaces.

Ma vie merveilleuse

Date : 28/02

Synopsis : Une femme reçoit un message de chantage la menaçant de révéler sa liaison. S’ensuit alors une série d’événements qui sert de thérapie de groupe à toute sa famille.

DOCUMENTAIRES

L’Arnaqueur de Tinder

Date : 2/02

Synopsis : Il a courtisé des femmes en ligne en se faisant passer pour un riche magnat, avant de les extorquer de millions de dollars. Aujourd’hui, certaines veulent se venger.

Carnivore : Saison 10 : Partie 2

Date : 2/02

Synopsis : Gros gibier et importations exotiques attirent Steven au Nouveau-Mexique. Il se rend aussi à Hawaï, où il chasse des chèvres marronnes et apprend la pêche au harpon.

Catching Killers : Saison 2

Date : 9/02

Synopsis : Les enquêteurs qui ont capturé le tueur BTK et d’autres meurtriers violents racontent les difficultés et les actes de bravoure liés à leur travail.

jeen-yuhs : La trilogie Kanye West

Date : 1 épisode par semaine à partir de 16/02

Synopsis : Dans ce documentaire intimiste et intense en trois parties, la vie du réalisateur se mêle à celle de Kanye West, superstar du rap en devenir.

Downfall : L’affaire Boeing

Date : 18/02

Synopsis : Des enquêteurs dévoilent comment Boeing, en préférant le profit à la sécurité, aurait engendré deux accidents tragiques survenus à quelques mois d’écart.

Bubba Wallace : Pilote du changement : Mini-série

Date : 22/02

Synopsis : Cette série documentaire suit Bubba Wallace dans une nouvelle saison de NASCAR, au sein d’une équipe flambant neuve.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Gabby et la maison magique : Saison 4

Date : 1/02

Synopsis : Nouvelles leçons et surprises en pagaille pour nos adorables chatons, Charly compris ! Gabby mène la danse avec Pandy, Sacha, P’tichou, Bébé Boîte et tous leurs amis.

Kid Cosmic : Saison 3

Date : 3/02

Synopsis : Les rêves héroïques de Kid se réalisent quand les héros du désert deviennent les défenseurs de la Terre. Mais cette incroyable aventure semble trop belle pour être vraie.

Ridley Jones : La protectrice du musée : Saison 3

Date : 15/02

Synopsis : Aventures spatiales, chasse au trésor et nouveaux amis occupent Ridley et son équipe, qui doivent protéger le musée des incidents magiques… et de M. Peabody.

L’Été à Cielo Grande

Date : 16/02

Synopsis : En Argentine, un complexe de vacances relance sa compétition de wakeboard, attirant une athlète mexicaine bien déterminée à lever le voile sur un secret de famille.

Le Cuphead show !

Date : 18/02

Synopsis : Partagez les mésaventures de l’impulsif Cuphead et de Mugman, son frère facilement influençable, dans cette série animée basée sur le jeu vidéo à succès.

Le Monde de Karma en musique

Date : 24/02

Synopsis : Karma vous ouvre les portes de son monde musical. Micro en main, elle propose des chansons aussi funky qu’amusantes, pleines de rythme et d’enthousiasme !

ANIME

L’Enfant du mois de Kamiari

Date : 8/02

Synopsis : Un an après le décès de sa mère, une jeune fille apprend qu’elle doit traverser le Japon pour se rendre à une réunion annuelle de dieux sur les terres sacrées d’Izumo.