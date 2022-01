🔥 [#Promo] Forfaits Sosh, SFR RED et B&You jusqu’à 130 Go dès 9,99€/mois

Sosh, SFR RED et B&You (Bouygues Telecom) proposent en ce moment des promotions sur leurs forfaits mobiles avec un premier prix de 9,99€/mois. C’est intéressant pour les petits budgets.

Des promotions en cours chez Sosh

Chez Sosh, un forfait mobile sans engagement à 9,99€/mois est disponible en ce moment. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 20 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait depuis l’Europe et les DOM avec les mêmes conditions, sauf le fait que l’enveloppe pour Internet est de 10 Go. Le deuxième forfait à 13,99€/mois comprend pour sa part 60 Go en France et 12 Go à l’étranger. Et pour le troisième forfait à 14,99€/mois, on retrouve 80 Go en France et 10 Go à l’étranger.

Les forfaits mobiles sont disponibles sur le site de Sosh jusqu’au 31 janvier à 9 heures du matin.

Du mieux du côté de SFR RED

Du côté de SFR RED, le premier forfait est à 10€/mois, mais a l’avantage d’embarquer 40 Go d’Internet en France et 7 Go depuis l’étranger. Pour le deuxième forfait à 13€/mois, c’est 70 Go en France et 12 Go depuis l’étranger. Ceux qui ont besoin de plus peuvent prendre le forfait à 15€/mois avec 100 Go en France et 14 Go à l’étranger, ou bien celui à 19€/mois avec 130 Go en France et 15 Go depuis les DOM/Europe.

Les offres sont valables jusqu’au 24 janvier sur le site de SFR RED.

Des offres similaires chez Bouygues Telecom

Enfin, il y a Bouygues Telecom avec ses forfaits B&You. Ils sont identiques à ceux de SFR, que ce soit sur les caractéristiques ou les prix. Notons toutefois qu’il y a quelques avantages pour Internet à l’étranger selon les forfaits avec 16 Go pour l’offre à 9,99€/mois, 15 Go pour l’offre à 14,99€/mois et 20 Go pour celle à 18,99€/mois.

Tous les forfaits en promotion sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom jusqu’au 25 janvier.