Décès de Paul McLaughlin, ancien directeur artistique de Bullfrog (Syndicate, Magic Carpet, Dungeon Keeper, etc.)

Il était de ceux dont on ne connait pas forcément le nom mais qui ont pourtant forgé notre passion du jeu vidéo dans les années 80-90. Paul McLaughlin était l’ancien directeur artistique du studio Bullfrog de Peter Molyneux, et a aussi participé à la création de nombre de jeux de Lionhead. Ce artiste de la palette graphique a travaillé sur un nombre incroyable de jeux vraiment cultes, comme Populous 2, Syndicate, Powermonger, Magic Carpet, Dungeon Keeper, Fable, The Movies, ou bien encore Black & White.

McLaughlin avait commencé sa carrière en 1988 chez le petit studio Emerald Software avant de lever les voiles chez Bullfrog en 1990. Il deviendra très vite l’un des collaborateurs les plus proches de Molyneux.

Le concepteur de jeu autrefois génial lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage, reconnaissant que l’artiste avait été « une pierre angulaire majeure » de son existence : « Paul est entré dans ma vie en 1990 lorsqu’il a commencé chez Bullfrog en tant qu’employé numéro quatre. Il était le premier véritable artiste de jeux que j’ai rencontré. Il est immédiatement devenu inestimable, un élément essentiel des nombreux titres sur lesquels nous avons tous travaillé. Il a fait toute la différence sur Powermonger, Syndicate, Magic Carpet, Theme Park et Dungeon Keeper. »

Populous 2 (1992)

Paul McLaughlin est mort d’une saleté de cancer à l’âge de 57 ans, et laisse derrière lui une femme et trois enfants. Tristesse.