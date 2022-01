PS5 : des jeux PS3 font leur apparition, rétrocompatibilité en approche ?

Va-t-on être prochainement en mesure de jouer à des jeux PS3 sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité ? C’est la question qui se pose après l’apparition de quelques jeux au niveau du PlayStation Store.

Jusqu’à présent, les jeux PS3 disponibles sur le PlayStation Store redirigeaient les joueurs vers le service de Sony, PlayStation Now. Mais ce week-end, des joueurs ont pu voir des jeux PS3 sur la boutique avec les prix, ce qui donne du crédit aux rumeurs non confirmées selon lesquelles Sony préparerait un service de rétrocompatibilité pour rivaliser avec celui de Microsoft.

Naturellement, il est possible de penser qu’il s’agit d’un simple bug d’affichage et que les titres n’auraient pas dû apparaître sur la nouvelle console de Sony. Néanmoins, certaines personnes notent que quelques jeux PS3 affichés sur PS5 ne sont pas disponibles avec le PlayStation Now.

Prince of Persia up on the US store (Can't buy them yet)

Also again not on PS NOW pic.twitter.com/AfLDmmHDTp

— GameRiot (@GameRiotArmy) January 16, 2022