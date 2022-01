Antitrust : la division VR de Meta dans le viseur de la FTC

Meta croule sous les enquêtes antitrust. Europe, Etats-Unis, Australie, tout le monde semble désormais avoir à redire sur le modèle économique et les pratiques de Meta. Il y a quelques jours, la FTC était légalement autorisée à poursuivre sa plainte concernant les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, et l’on apprenait hier que le régulateur britannique venait d’ouvrir une enquête antitrust ciblant Meta. Aujourd’hui, c’est de nouveau au tour de la puissante FTC (Federal Trade Commission) de passer à l’action, soutenue par plusieurs états américains (New-York, Tennessee, Caroline du Nord notamment).

Si l’on en croit Bloomberg, la division VR de Meta (soit le futur de Meta en quelque sorte) serait accusée par plusieurs studios ou développeurs tiers de ne pas respecter le jeu de la concurrence. Meta « chiperait » les bonnes idées de certains développeurs puis les intégrerait dans le système d’exploitation de Meta, rendant de facto les apps originelles totalement facultatives (voire interdirait ces apps/fonctions).

Ainsi, Guy Godin, le développeur du très populaire Virtual Desktop (virtualisation du poste PC sous casque Meta Quest) avait mis au point une fonction permettant de « streamer » des jeux PC vers le Meta Quest. Meta avait alors obligé Guy Godin à retirer cette fonction en le menaçant de retirer Virtual Desktop de l’Oculus Store, avant de proposer un service similaire sous le nom d’Oculus Link.

A ce stade, la FTC n’a pas encore lancé d’enquête officielle et encore moins d’accusations antitrust à l’encontre de la division VR de Meta, mais le dossier suivrait bel et bien son cours…