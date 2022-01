Samsung reporte la présentation de son Exynos 2200 (AMD) à une date ultérieure

On l’a un peu oublié, mais quelques jours après la fin du CES, le 11 janvier pour être précis, Samsung devait nous présenter l’Exynos 2200. Le successeur de l’Exynos 2100 a été développé en collaboration avec AMD, et son GPU intégré bénéficiera de l’architecture RDNA 2, comme les GPU (beaucoup plus puissants certes) qui équipent les PS5 et les Xbox Series X.

Oui mais voilà, rien ne s’est passé le 11 janvier, et Samsung a reporté la présentation de son processeur à une date ultérieure, sans autre précision. Le Galaxy S22 étant attendu pour le mois prochain, on pouvait espérer que son nouveau processeur Exynos serait dévoilé un peu avant le lancement du smartphone. Le report n’est donc pas très logique… à moins que l’Exynos 2200 n’embarque finalement PAS dans le Galaxy S22.

Cette hypothèse serait décevante, mais « collerait » avec une fuite récente qui annonçait que tous les modèles de Galaxy S22, sans exception, seraient équipés cette année d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, alors qu’habituellement les modèles commercialisés en Europe embarquent de l’Exynos. Tout laisse donc à penser que l’Exynos 2200 n’est pas prêt pour le lancement du S22, peut-être à cause de soucis de production si l’on en croit les « fuites » les plus récentes. Samsung a balayé d’un revers de main ces rumeurs, mais l’on voit mal quelle autre explication pourrait être avancée pour expliquer cet imbroglio inédit.