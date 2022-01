Netflix oserait il (enfin) sortir de sa zone de confort ? Le géant du streaming vient en effet de classifier l’adaptation live-action du Comics culte Sandman en TV-MA, avec des avertissement concernant le langage cru, la violence… et le sexe. En d’autres termes, et une fois n’est vraiment pas coutume, la série inspirée de l’oeuvre de Neil Gaiman devrait être interdite aux moins de 18 ans en France, une interdiction de façade puisque rien n’empêchera l’ado plein de boutons de lancer le streaming dès lors que les parents sont aux courses (à moins de bien régler le contrôle parental, mais visiblement, c’est une tâche devenue insurmontable pour beaucoup comme en atteste la polémique absurde sur les sites X à accès gratuits).

Pour rappel, The Sandman sera réalisé en collaboration avec Neil Gaiman, le créateur du Comics original, en espérant que cette participation permettra à la série d’échapper au destin funeste de la plupart des adaptations live-action de Netflix, qui surprennent souvent plus par leur grande médiocrité que par leur fulgurance.

La série racontera l’histoire de Dream (aussi connu sous le nom de Morpheus), l’un des sept « Endless », enfin libéré d’une peine d’emprisonnement de 105 ans par un occulte, qui entreprend de rétablir l’ordre dans son royaume des rêves (oui, résumé ainsi, c’est assez compliqué à appréhender). Le casting est déjà en partie connu et l’on retrouvera donc Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer, Kirby Howell-Baptiste dans celui de la Mort (Death), Charles Dance en Roderick Burgess, Patton Oswalt en Matthew « the Raven » (le Corbeau), Jenna Coleman en Johanna Constantine et David Thewlis en John Dee, entre autres.

La série The Sandman devrait être diffusée sur Netflix dans le courant de l’année.