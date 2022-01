Windows 11 : l’Explorateur de fichiers va devenir plus rapide

Microsoft a proposé la build 22526 de Windows 11 et celle-ci améliore la rapidité de l’Explorateur de fichiers. Ce sera notamment une réalité au niveau de la recherche, celle-ci sera plus efficace en plus d’être plus rapide.

Du mieux pour l’Explorateur de fichiers de Windows 11

Avec la nouvelle mise à jour de Windows 11, pour l’instant distribuée aux membres du programme Windows Insider, l’Explorateur de fichiers opère à des changements au niveau de la recherche. Celle-ci va davantage indexer d’emplacements de fichiers et de dossiers. Ainsi, trouver un fichier sera une tâche plus rapide en comparaison avec ce qui se fait aujourd’hui.

Microsoft ne précise pas pour l’instant quels sont les nouveaux emplacements de fichiers et de dossiers qui vont être indexés. Nous en saurons probablement davantage sur le sujet d’ici la disponibilité de la mise à jour en version stable pour tout le monde. Et pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de retirer des éléments en ce qui concerne la recherche.

Dans le même temps, la nouvelle version va améliorer l’Explorateur (Explorer.exe) de manière générale. Cela a vocation de réduire le nombre de plantages, ainsi que les lenteurs quand les utilisateurs font une recherche. Chez certains, l’ordinateur devenait très lent. C’est censé être corrigé avec la nouvelle version de Windows 11.