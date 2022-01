Phil Spencer confirme que les Xbox Series se vendent toujours mieux que la gen précédente (11 millions et au delà ?)

Malgré la pénurie de consoles, les Xbox Series continuent de faire mieux que la gen précédente à la même étape. Phil Spencer a confirmé lors d’une interview au New York Times que les consoles Xbox Series X et Xbox Series S se sont mieux vendues que les Xbox One ou la Xbox 360 après plus d’un an de commercialisation. Pas de chiffres de ventes comme on s’en serait douté, mais les scores, connus, de la Xbox One et de la Xbox 360 permettent sans doute de livrer une valeur approchante.

Ainsi, la Xbox One avait passé la barre des 10 millions d’unités un an pile-poil après sa commercialisation (de novembre à novembre donc), et du côté de la 360, ce score était de 10,4 millions. Sachant qu’il faut rajouter le mois de décembre dans la boucle (les Xbox Series se seraient vendus à près de 500 000 exemplaires sur la période des fêtes), il n’est donc pas dingo d’estimer que les ventes de Xbox Series doivent tourner autour des 11 millions d’unités.

Sachant que côté Sony les derniers chiffres officiels indiquent que les ventes de PS5 sont un poil inférieures à celles de la PS4, cela signifie que sur cette génération, pour l’instant, il se vend sans doute aux alentours d’1,5 PlayStation 5 pour 1 Xbox Series. Sur la gen précédente, on était plus proche du 2 pour 1 (en faveur de Sony toujours). D’autre part, les ventes de Xbox Series auraient été supérieures à celles de la PS5 sur le mois de novembre (source VGChartz) et l’écart resterait minime sur le mois de décembre (même source). En outre, sur les deux derniers mois, les Xbox Series se vendraient plus que la PS5 aux Etats-Unis.