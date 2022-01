Magic V : Honor présente en détails son premier smartphone pliable

Honor a dévoilé il y a quelques dizaines de minutes l’Honor Magic V, son premier smartphone pliable. Teasé depuis de longues semaines, l’Honor Magic V reste pour l’instant un coup d’essai destiné au seul marché chinois, ce qui est sans doute dommage au vu des spécifications annoncées. Ainsi, le Magic V dispose d’un écran externe OLED de 6,45 pouces et légèrement incurvé sur un côté. La définition au top 2560 x 1080 pixels, la compatibilité HDR10+ et le taux de rafraichissement max de 120 Hz montrent que cet écran n’est pas là pour faire de la figuration face à la volumineuse dalle pliable de 7,9 pouces (10:9).



L’écran pliable du Magic V culmine à 2272 x 1984 pixels, dispose aussi du HDR10+ et se « contente » d’un taux de rafraichissement de dalle de 90 Hz. Les deux HP placés juste sous l’écran assurent un rendu sonore certifié IMAX Enhance. Tout de même… Honor promet une grande résistance et assure que son mobile peut résister à 200 000 ouvertures/fermetures de l’écran central. Autre atout du Magic V, il ne dépasse pas les 14,3 mm d’épaisseur une fois replié, ce qui en fait le smartphone pliable le plus fin à ce jour.

Le bloc photo, qui dépasse pas mal à l’arrière du boitier, intègre un capteur grand angle 50 megapixels f/1.9, un capteur ultra grand-angle f/2.2 et capteur monochrome f/2.0). Le capteur en façade (valable pour les deux écrans, est de 42 MPx (ouverture f/2.4).

Le processeur qui motorise tout ce joli monde est un Snapdragon 8 Gen 1 (4nm), épaulé par 12 Go de RAM. Le nouveau GPU intégré Adreno assurerait 30% de perfs supplémentaires par rapport à la gen précédente. L’ensemble est tellement performant qu’Honor a prévu un système de refroidissement afin de garder la température interne en deçà des 40 degrés. La capacité de stockage est de 256 Go ou 512 Go et la batterie de 4 750 mAh est compatible avec la charge ultra rapide (60W), soit 50% de charge en quelques minutes seulement. Honor promet des clichés largement améliorés via une IA et un ISP « maison ». L’OS/interface du bouzin (une surcouche Android) est Magic UI 6.0.

L’Honor Magic V sera bientôt disponible à la vente en Chine en trois coloris, Noir, Space Silver et Burnt Orange. Le modèle 256 Go sera facturé aux alentours des 1400 euros, et il faudra rajouter 100 euros de plus pour la version 512 Go.