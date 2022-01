Mario Kart 9 en préparation avec « une nouvelle approche »

Nintendo prépare en ce moment Mario Kart 9. Ce nouveau jeu aurait la particularité d’avoir « une nouvelle approche » si l’on en croit de récentes informations.

Du changement pour Mario Kart 9

Serkan Totok, analyste chez Kantan Games, assure que Mario Kart 9 connaît un « développement actif » du côté de Nintendo et le jeu aurait « une nouvelle approche ». Il n’en dit pas plus sur le sujet, difficile donc de dire si ce sera une toute nouvelle expérience ou une simple évolution de ce que propose le jeu existant.

Un nouveau Mario Kart semble être une évidence, étant donné le succès de la franchise pour Nintendo. Mario Kart a été le jeu le plus vendu sur Nintendo 3DS, Wii (à l’exception du pack Wii Sports), Wii U et Nintendo Switch, avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus sur ces plateformes, selon les données de vente de Nintendo.

Nintendo a sorti Mario Kart 8 sur Wii U en 2014, qui a été mis à jour avec du contenu supplémentaire, ce qui a donné Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. En 2019, Nintendo a également lancé Mario Kart Tour pour les appareils mobiles, mais la franchise a été relativement calme depuis lors.

Quand aura lieu la présentation du nouveau jeu de karts ? Un premier teaser serait proposé en 2022. Est-ce que ce sera au début, au milieu ou à la fin de l’année ? C’est un mystère dans l’immédiat.