Une éruption de magnétar détectée par l’ISS : l’équivalent de 100 000 ans d’énergie de notre soleil

L’ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor), un instrument scientifique situé sur la station spatiale internationale, a détecté il y a plusieurs mois l’éruption d’un magnétar, ces étoiles à neutron dont les champs magnétiques sont à minima mille fois plus puissant que ceux des étoiles à neutron « classiques », elles mêmes d’une densité incroyable (jusqu’à 2,5 masses solaires dans une sphère de seulement 20 km de diamètre). Ce phénomène d’éruption de magnétar n’est pas si rare dans l’univers, mais il est beaucoup plus rarement observé.

Rappelons ici que les étoiles à neutrons sont d’anciennes étoiles massives en fin d’existence, dont le coeur s’est effondré sous l’effet d’une force gravitationnelle extrême. Les données capturées par l’ASIM le 15 avril 2021 ont été analysées par une équipe d’astrophysiciens de l’Institut d’astrophysique d’Andalousie du Conseil espagnol et ces derniers en ont conclu que l’instrument embarqué avait bien détecté l’éruption d’un magnétar. C’est une grande nouvelle pour la communauté scientifique : seule une trentaine de magnétars ont été détectés jusqu’ici, et celui du 15 avril est le plus éloigné de notre système solaire à environ 13 millions d’années-lumière de la Terre, au coeur de la Galaxie Sculptor.

Les scientifiques ont ainsi pu établir que le magnétar avait libéré, en un dixième de seconde, la même énergie que le soleil… en 100 000 ans ! Des échelles de mesure et d’intensité qui sont difficilement conceptualisables par un cerveau humain…