[CES 2022] Enki Pro HyperSense : Razer présente son siège gaming haptique

Razer enrichit sa gamme de sièges gaming avec l’Enki Pro HyperSense, un modèle bien particulier puisqu’il est équipé d’un moteur haptique (logé à la base du siège) capable de générer des vibrations en synchronisation avec le film, le jeu, etc. Le dossier du siège peut même se reculer automatiquement -temps de réponse de 5ms) afin de créer une sensation de poussée équivalent à 1 G. Prometteur pour les jeux de course automobiles…

Le principe de l’Enki Pro HyperSense n’est pas nouveau en soi. On le retrouve notamment dans un autre modèle de siège présenté l’an dernier, un modèle développé en partenariat avec la société D-Box, un spécialistes des sièges interactifs pour les salles de ciné. Ce n’est donc qu’une demi surprise d’apprendre que Razer a collaboré avec la même société pour son siège gaming haptique.

Razer promet que 2200 jeux, films et musiques seront compatibles nativement avec l’Enki Pro. Cela peut sembler beaucoup, mais Razer ne liste que très peu d’exemples de jeux compatibles (Forza Horizon 5, Assassin’s Creed Valhalla, et F1 2021), ce qui est tout de même un poil gênant pour un siège gaming. Le fabricant ne précise pas non plus s’il sera possible de rajouter soi-même des codes de mouvements via le logiciel Game Center de D-Box. Aucun prix ni date de sortie n’ont encore été précisées.