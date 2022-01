Twitter s’inspire de TikTok avec des retweets ayant une vidéo réaction

Twitter annonce un nouveau test qui consiste à pouvoir citer un tweet et l’accompagner par une photo ou une vidéo réaction. Ce système rappelle beaucoup ce qui existe déjà du côté de TikTok ou Instagram… qui a copié TikTok.

La fonctionnalité est pour l’instant en test chez certains utilisateurs ayant un appareil sous iOS. Un bouton « Citer le tweet avec une réaction » apparaît en tant que troisième option. Le fait de sélectionner cette option lance la caméra et l’utilisateur peut ainsi prendre une photo ou bien tourner une vidéo, tout comme il peut choisir un contenu venant de sa bibliothèque. Le contenu posté, que ce soit une photo ou une vidéo, intégrera le tweet d’origine afin que les personnes qui le voient puissent avoir un contexte.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la date de disponibilité pour tous les utilisateurs. Il en va de même pour Android : Twitter ne dit pas si les personnes avec le système d’exploitation mobile de Google vont prochainement avoir le droit au test.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022