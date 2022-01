[CES 2022] Panasonic présente des lunettes Steam VR ultra compactes et légères

Des lunettes au look Steampunk pour accéder aux jeux Steam VR ? Voilà qui est cohérent. Shiftall, une filiale de Panasonic a dévoilé les MeganeX, des lunettes VR (fini le casque !) ultra compactes et légères (250 grammes), et cette fois destinées au grand public. Des modèles similaires avaient été présentés l’an dernier, mais il s’agissait alors de prototypes.

Les MeganeX sont équipées d’écrans 1,3 pouce offrant une résolution de 2 560×2 560 par œil le tout à 120 Hz. Un Snapdragon XR1 vient épauler l’affichage, mais attention, la présence du processeur Qualcomm ne signifie pas que ces lunettes VR sont autonomes. Les MeganeX devront en effet impérativement être connectées à un PC pour fonctionner normalement. L’autre particularité des MeganeX, outre un poids minime donc, c’est leur compatibilité exclusive avec SteamVR. La belle bibliothèque de titres SteamVr directement accessible via des lunettes VR ultra légères ? Le concept est plutôt séduisant.

Shiftall précise que les MeganeX seront disponibles à la vente à moins de 900 dollars dans le courant du printemps.