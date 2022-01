[CES 2022] Lili, la lampe qui efface les troubles de la dyslexie

Certaines innovations présentées au CES surprennent à la fois par leur originalité et leur utilité. C’est le cas de Lili, une lampe dont la technologie brevetée de deux physiciens français (Albert Le Floch et Guy Ropars) a été saluée par l‘Académie Nationale de la Médecine Française. Cette lampe de bureau autonome (6 heures d’autonomie) et au design soigné se destine en effet essentiellement au personnes dyslexiques, ce qui représente environ 1 personne sur 10 dans le monde.

Lili utilise des flashs lumineux sensés corriger la superposition des images qui se produit lorsqu’un dyslexique lit une phrase, superposition qui aboutit parfois à un mélange de lettres et donc à des difficultés de lecture. Les flashs de Lili ne sont pas perceptibles à l’œil nu mais suffiraient à rectifier ce trouble cognitif particulier. Une app dédiée accompagne l’accessoire et permet de régler l’intensité et la fréquence des flashs en fonction du niveau de la dyslexie.

Après une batterie de tests qui auraient démontré un taux d’efficacité de 80%, la startup Lili for Life annonce que sa lampe Lili sera bientôt distribuée partout dans le monde. En France, l’accessoire sera uniquement disponible à la vente – au prix de 349 euros – dans 8 enseignes Boulanger situées à la Roche-sur-Yon, Saint-Brieuc, La Rochelle, Niort, Anglet, Merlimont, Lognes et Rosny-sous-Bois. Il est aussi possible de la commander directement sur le site de Lili for Life.