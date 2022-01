En 2022, Google va proposer une intégration des produits façon Apple

Google a annoncé son programme pour 2022 concernant Android et d’autres supports avec un mot d’ordre : intégration entre les appareils. Beaucoup d’éléments ressemblent à ce qui existe déjà chez Apple. Les personnes qui n’ont pas de produits venant de la marque à la Pomme vont ainsi avoir le droit à une expérience similaire.

Intégration, intégration et encore intégration

Fast Pair, une fonctionnalité de Google qui permet aux accessoires Bluetooth de se connecter instantanément à un smartphone Android, s’étend aux montres connectées, aux enceintes, aux téléviseurs et aux appareils domestiques. Ainsi, les écouteurs pourront se connecter rapidement avec Android TV et les Chromebook.

Le changement automatique d’appareil sera bientôt disponible sur les appareils de Google. Le groupe indique qu’il travaille sur une technologie qui permettra aux écouteurs Bluetooth de basculer automatiquement le son vers l’appareil que vous utilisez à ce moment-là. Google prévoit également de mettre en œuvre le suivi de la tête pour l’audio spatial, en adaptant le son en fonction de la position de la tête.

De plus, Google ajoute un système de messagerie. Les utilisateurs de Chromebook pourront accéder aux applications de messagerie de leurs smartphones sans les installer, et les photos et vidéos des smartphones Android seront automatiquement disponibles sur les Chromebook.

Quand Android et Windows se mêlent

En ce qui concerne la configuration des appareils Google, le groupe mettra en place une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de configurer leur PC sous Windows en approchant un smartphone Android de l’ordinateur, ce qui permettra de synchroniser les messages texte et les fichiers, en plus de permettre la configuration rapide des accessoires Bluetooth. Aussi, la fonction Partage à proximité (Nearby Share) permettra de facilement de transférer des fichiers entre Android et Windows. C’est l’occasion de rappeler que les jeux du Google Play vont arriver cette année sur Windows.

En outre, les montres sous WearOS seront bientôt en mesure de déverrouiller les Chromebook. Google propose déjà cette fonctionnalité pour permettre aux smartphones Android de déverrouiller les Chromebook.

Enfin, Google va adopter une fonction de clé de voiture avec l’Ultra Wideband. Cela permettra à un téléphone Samsung Galaxy ou Google Pixel de déverrouiller, verrouiller et démarrer les voitures de BMW prises en charge.

La fonction Fast Pair sur de nouveaux supports et le partage rapide pour les photos seront disponibles d’ici les prochaines semaines. Ce sera pour tard dans le courant de 2022 pour ce qui est du reste.