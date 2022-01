[CES 2022] Odyssey Ark : Samsung dévoile un moniteur ultra fin à affichage portrait ou paysage

Samsung frappe fort lors du CES 2022 avec l’Odyssey Ark, un moniteur 55 pouces 4K au look futuriste et au rayon de courbure de 1 000R équipé d’une dalle Neo QLED (hybride Quantum Dot et Mini-LED). Ces specifications suffiraient largement à faire de l’Odyssey Ark un moniteur de grande classe, mais Samsung y rajoute la possibilité de positionner l’écran en mode portrait (vertical) ou paysage (horizontal) ! Bref, une pure merveille, à qui il ne manque plus qu’une date de lacement… et un prix, que l’on suppose déjà très élevé.

Here is a first look at the INSANE Odyssey Ark from @Samsung! This is a curved 55" 4K Monitor with a 16:9 aspect ratio… Can do some serious gaming/multitasking on this! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg — Tim Schofield (@qbking77) January 5, 2022

Au delà de ce superbe Odyssey Ark, la firme sud-coréenne a présenté l’Odyssey G8QNB, soit « le premier moniteur de jeu Quantum Dot OLED (QD-OLED) au monde » si l’on en croit le communiqué de Samsung.

Certes, il faut ici se contenter d’un 34 pouces de diagonale, mais la dalle affiche seulement 0,5 mm d’épaisseur, la définition culmine à 3 440 x 1 440 pixels et le taux de rafraichissement est de 175 Hz, le tout avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 99 % ! Les gamers seront en outre ravis d’apprendre que le temps de réponse ne dépasse pas les 0,1 ms. Là encore, il ne manque plus que la date et le prix…