[CES 2022] The Freestyle, le nouveau video-projecteur Samsung… au look de projecteur anti-aérien

Dans leur immense majorité, les vidéoprojecteurs affichent un design proche du gros cube. Samsung veut changer tout ça avec The Freestyle, un vidéopro Full HD dont le look ressemble étrangement à celui des projecteurs anti-aériens de la seconde guerre mondiale (mais en beaucoup beaucoup plus petit bien sûr) !

Le design original de cet appareil lui permet aussi de projeter facilement au plafond (inclinaison maximale à 180°), ce qui aura sans doute un intérêt pour certains. L’enceinte intégrée serait capable de diffuser du son spatialisé à 360°.

Autre avantage, The Freestyle est léger (800 grammes) et nomade (!) puisqu’il est possible de l’alimenter avec une powerbank via son port USB-C ! L’interface de l’appareil permet d’accéder à de nombreux services de streaming/partage vidéo (Netflix, amazon Prime Video, YouTube, etc.), sans oublier des fonctions de mirroring avec le PC. The Freestyle sera disponible à la vente en France le 17 février prochain (précos à partir du 20 janvier). Le prix n’est pas encore précisé.