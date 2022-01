Pénurie de composants : rebelotte en 2022 sous l’effet d’une demande record ?

La pénurie de composants continue de perturber les livraisons de produits électroniques. Et si l’on en croit un rapport de la société d’analyse Euler Hermes, cela ne devrait pas s’arranger cette année, bien au contraire. Les analystes d’Euler Hermes estiment en effet que la demande en produits électroniques (et donc blindés de semi-conducteurs) devrait atteindre de nouveaux sommets en 2022, au point que le marché des semi-conducteurs dans son ensemble pourrait afficher des revenus records de plus de 600 milliards de dollars sur l’année (contre 553 milliards de dollars en 2021) !

Le rapport note ainsi que la vente de semi-conducteurs devrait progresser de 9% en 2022 (après +26% en 2021), ce qui devrait mécaniquement aboutir à de fortes tensions sur la disponibilité des appareils électroniques (phénomène de rareté) et donc aussi impacter sur les tarifs de ces mêmes appareils (ce que l’on constate notamment sur le marché des cartes graphiques, dont les prix s’envolent).

Euler Hermes table tout de même sur un retour à la normale très … progressif, d’autant que de nombreuses inconnues pourraient encore perturber les chaînes d’approvisionnement (climat, rebond du Covid, tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, etc.). Ce n’est pas encore aujourd’hui que l’on pourra commander sa PS5 sur Amazon comme on commande le dernier Houellebecq.