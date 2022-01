Tesla : près d’un million de véhicules livrés en 2021, soit deux fois plus qu’en 2020

C’est l’heure de faire les comptes. En ce tout début d’année 2022, les premiers bilans des poids lourds de la tech sont de sortie. Si Huawei fait grise mine, du côté de Tesla, c’est ambiance petits fours, champagne à gogo et gogo danseuses : la firme dirigée par Elon Musk annonce en effet avoir livré pas moins de 936000 sur l’année 2021, soit près de deux fois plus qu’en 2020 (+87,4% exactement). Tesla s’était fixé comme objectif de croitre de 50% chaque année. Objectif explosé.

Les modèles qui se sont le mieux vendus sont ls Tesla Model 3 et Y (plus de 900 000 ventes), alors que les Model S et X, nettement plus chers, ont tout de même trouvé preneur chez 24964 conducteurs satisfaits. On note toutefois que la hausse des commandes s’est largement tassée lors du Q4 (+0,9% et 308 600 tesla écoulées). Un bonheur arrivant rarement seul, ces résultats records suivent de peu d’excellents résultats boursiers, Tesla rentrant dans le cercle ultra sélect des sociétés américaines dont la capitalisation dépasse les 1000 milliards de dollars.

La firme américaine a donc brillamment passé l’épreuve de la pénurie de composants en 2021 et s’impose désormais comme le leader mondial incontestable de la voiture électrique. Pour finir, on rappellera qu’afin de faire face à une demande toujours plus forte, Tesla a pris récemment la décision de faire construire sa première Gigafactory européenne, qui se situera en Allemagne.