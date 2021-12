Un morceau de fusée russe avec une charge de 4 tonnes menace de retomber sur Terre

On ne peut pas dire que l’information ait été médiatisée, et pourtant, il y a trois jours à peine, l’agence spatiale russe Roscosmos a procédé au lancement de la fusée Angara A5. Tout ne s’est malheureusement pas passé comme prévu, et le moteur du second étage de la fusée est brusquement tombé en panne juste après l’allumage, alors que l’engin se trouvait en orbite basse.

Le lancement de la fusée russe Angara A5, le 27 décembre

Il y a désormais un second problème : l’altitude actuelle du second étage d’Angara A5 est bien trop basse pour lui permettre un maintien en orbite. En d’autres termes, la fusée devrait finir par faire ce que l’on appelle une « une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère », les ingénieurs du Roscosmos n’ayant plus la main sur l’activation des moteurs.

Pour couronner le tout, le second étage d’Angara A5 avec sa charge utile affiche une masse de 4 tonnes, ce qui fait dire à plusieurs spécialistes qu’il existe une probabilité que tout ne se désintègre pas lors de l’arrivée de l’atmosphère. Malgré tout, et fort heureusement, les chances que de gros morceaux puissent toucher le sol restent assez faibles…