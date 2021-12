Cinéma en France : 96 millions d’entrées en 2021, en hausse de 47% sur un an

2021 fut une meilleure année que 2020 pour les cinémas français puisqu’ils ont accueilli 96 millions de spectateurs, soit une hausse de 47% selon les données publiées par le Centre national de la cinématographie (CNC). En comparaison, il y avait eu une chute de 70% entre 2019 et 2020.

Hausse du nombre d’entrées pour les cinémas français en 2021

En dépit des mois de fermeture et des mesures sanitaires, les salles obscures semblent sortir la tête de l’eau avec une fréquentation en repli de seulement un quart (23 %) sur les seuls mois d’ouverture si on la compare à 2019, dernière année sans pandémie, et « la dynamique de reprise s’est accentuée en fin d’année », note le CNC.

Les chiffres sont difficilement comparables d’une année sur l’autre, 2021 ayant été à nouveau marquée par la pandémie : les salles de cinéma sont restées fermées jusqu’au 19 mai, puis soumises à des jauges et couvre-feux, et enfin à la présentation du pass sanitaire. Mais sur le seul mois de décembre, la fréquentation est « proche de la normale » selon le CNC, avec 20,43 millions d’entrées, contre 22,68 millions en 2019. Cela s’explique notamment par les films comme Spider-Man : No Way Home.

Dans le détail, le film qui a attiré le plus de monde est justement Spider-Man : No Way Home avec 5 millions d’entrées. Il y a ensuite Mourir peut attendre avec 4 millions d’entrées. Dune boucle le podium avec 3,2 millions de spectateurs. Le reste du top 5 comprend deux films français, à savoir Kaamelott (2,7 millions) et Bac Nord (2,2 millions).

La France s’en sort mieux que ses voisins européens

Selon des chiffres de la société spécialisée dans le box-office comScore arrêtés au 21 décembre, « la France est le pays qui affiche la baisse de fréquentation cinématographique la moins importante parmi les cinq grands pays européens, juste devant le Royaume-Uni et l’Espagne. Elle est également moins importante que celle observée aux États-Unis », souligne encore le CNC.