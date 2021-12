OPPO Find X5 Pro : les rendus de l’appareil fuitent sur la toile

L’OPPO Find X5 Pro devrait être commercialisé au mois de mars 2022, et comme par le plus grand des hasards (non), des rendus de l’appareil viennent de fuiter sur la toile. C’est une nouvelle fois ce cher OnLeaks qui s’y colle avec une série de rendus 3D haute définition qui donnent une vue imprenable sur le bloc photo arrière étrangement fusionné avec la coque (c’est un style). Ce bloc disposerait de trois capteurs photo (50 megapixels + 50 Mpx + 13 Mpx).

