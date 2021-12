Unity : une incroyable démo de réalité mixte sera disponible sur Meta Quest en 2022

Le Unity Lab – soit les équipes du moteur Unity en pointe sur les nouvelles technologies – a présenté cette année une démo de réalité mixte renversante dans laquelle on peut voir des personnes réelles se transformer en avatars d’un univers de réalité mixte dès que l’utilisateur d’un casque VR/AR se met à les fixer. Impossible à (bien) décrire mais absolument incroyable à regarder, cette démo prouve s’il en était besoin que la réalité mixte est sans doute l’avenir « symbiotique » de la AR et de la VR.

A terme, il ne sera donc plus nécessaire d’enfiler un casque VR afin que son avatar puisse bel et bien apparaitre dans l’univers en VR. Cette « mixité » entre VR, AR et monde réel permettra sans aucun doute de briser les derniers obstacles à une intégration de ces technologies dans nos quotidiens. Bonne nouvelle donc, cette démo franchement épatante sera disponible sur Meta Quest 2 (Oculus Quest 2) dans le courant de l’année prochaine. A noter que le jeu d’échecs présent dans cette démo sera en sus parfaitement jouable…