Ce robot-poisson sert à faire fuir une espèce invasive

Le « Mosquitofish », ou Gambusia affinis, a longtemps été considéré comme un bienfaiteur de l’humanité grâce à son appétence pour les larves de moustiques (ce qui a réduit la Malaria dans plusieurs endroits du globe). Malheureusement, ce poisson a proliféré au point de devenir au fil du temps une espèce invasive qui menace désormais la biodiversité maritime. Afin de lutter contre l’invasion de cette espèce, des chercheurs de l’université de New York et de l’université d’Australie-Occidentale ont mis au point un poisson-robot à l’apparence strictement identique à celle d’une truite carpée. une machine automatisée qui prend l’apparence d’une carpe !

Un robot-poisson plus vrai que nature

Ce look n’a pas été choisi au hasard : la carpe est en effet le prédateur principal du Gambusia affinis. Les premiers tests montrent que la seule présence du poisson-robot dans une zone maritime suffit à éloigner l’envahisseur ! Mieux encore, les mosquitofish deviennent en quelque sorte plus stressés après leur rencontre avec le poisson-robot, ce qui a une incidence négative sur leur taux de reproduction… et donc une incidence positive sur la biodiversité.