James Webb : tout n’est pas encore joué pour le Télescope Spatial

Samedi 25 décembre, le télescope spatiale James Webb a enfin pu décoller à bord d’une fusée Ariane 5. L’attente fut très longue mais cela en valait largement la peine puisque cette première étape cruciale s’est déroulée sans encombres : James Webb s’est bien séparé de l’étage supérieur d’Ariane 5, et sans les minutes qui suivirent, les énormes panneaux solaires du télescope se sont correctement déployés. L’ambiance était électrique au Centre de contrôle Jupiter, à Kourou (Guyane).

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021