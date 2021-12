[Analyse] Next Gen, premier bilan : la pénurie de composants, les belles exclues PS5… et la remontada des Xbox Series

Plus qu’un bilan, cette première année de next gen à la fois chaotique et pleine de surprises mérite vraiment un récit. Le voici :

Un lancement marqué par la pénurie

Malgré la pénurie de composants, malgré la pandémie de Covid-19 qui n’en finit plus de finir, le lancement de la next gen a bien eu lieu. Les Xbox Series S et Series X ont été mises en vente le 10 novembre 2020, les Playstation 5 et PlayStation 5 Digitale Edition le 19 novembre 2020. Dès les premiers jours, la pénurie de consoles est brutale, tant chez PlayStation que chez Xbox, et de nombreuses précommandes ne trouvent pas preneur. Du jamais vu, et qui ne fait pas les affaires des deux géants : la demande est hors norme et ni Sony ni Microsoft ne peuvent réellement en profiter avec des ventes au lancement qui peinent à égaler celles de la gen précédente.

De belles exclues au lancement sur PS5 ; sur Xbox Series…

Heureusement, il y a les jeux…. enfin, pas pour tout le monde. Car du côté de Sony, c’est déjà la démonstration de force, avec plusieurs exclusivités de poids dès le premier jour du lancement de la console : Demon’s Souls, remake next gen du chef d’oeuvre de From Software, ravit les joueurs et la critique. Spiderman Morales, bien que cross gen, flatte largement les rétines sur PS5 grâce à l’emploi du ray-tracing, et pour couronner le tout, le jeu Astrobot préinstallé dans l’unité de stockage de la PS5 s’avère bien plus qu’une simple démo des capacités de la DualSense.

Halo Infinite : l’Epic Fail

Tandis que les joueurs PlayStation usent déjà les sticks de leur DualSense, en face, c’est le vide, le désert presque malaisant : en désespoir de cause, les joueurs Xbox attendent avec fébrilité d’avoir des nouvelles d’Halo Infinite, dont la première vidéo de gameplay (dévoilée au Xbox Showcase du mois de juillet) s’est soldée par un énorme epic fail. Le niveau de réalisation indigne de cette séquence a même relancé la guerre des consoles : les fans de Sony se moquent avec allégresse du Major et des brutes mal modélisées, et on ne saurait leur donner tout à fait tord. Xbox serait-il en train de réitérer les erreurs qui ont emmené à l’échec de la Xbox One ? Le 9 décembre, le couperet tombe : Halo Infinite est repoussé à la fin de l’année 2021, sans autre précision de date. Cette fois c’est sûr, Xbox tape déjà dans le dur, et le Game Pass peine à enjoliver la triste réalité des faits.

La PS5 surplombe les ventes

Les premières estimations de ventes confirment le démarrage poussif des Xbox series : deux mois après le lancement, il s’écoule déjà plus de deux PlayStation 5 pour une seule Xbox Series X/S. Pire encore pour Xbox, la Series S, censée être le point d’entrée le moins cher à la next gen, ne parvient pas à décoller dans les ventes. Xbox ne le sait pas encore, mais la pénurie qui dure va finir par « jouer » en faveur de sa petite console blanche. Côté PlayStation en revanche, on enchaine : le 30 avril, c’est la sortie de Returnal, un jeu de tir à la troisième personne mâtiné de roguelike, le tout dans un lore de S.F. Dur, beau et doté d’un game design ultra solide, le jeu du studio Housemarque (qui sera racheté plus tard par Sony) crée la sensation. La PlayStation, patrie des gros blockbusters qui tâchent, accueille un titre hardcore, ultra skillé et stylé, qui en impose vraiment. Près d’un mois plus tard, le 11 juin exactement, c’est au tour de Ratchet & Clank: Rift Apart de montrer ce que la PS5 a dans le ventre. Les petits gars d’Insomniac Games (déjà auteurs de Spiderman Morales) ne dorment-ils jamais ?

Flight Simulator sur Xbox Series : le déclic pour Microsoft

De début novembre 2020 au 27 juillet 2021, soit pendant presque 9 mois, Xbox se sera contenté de regarder passer les trains, un véritable fiasco en partie masqué par l’arrivée des jeux Bethesda dans le Xbox Game Pass. Pourquoi jusqu’au 27 juillet 2021 me direz-vous ? Parce que cette date est celle de l’arrivée de Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series, la version Xbox One ayant été abandonnée au bord du chemin. Le simulateur de vol développé en collaboration avec le français Asobo est une merveille, un jeu de niche certes (voire plus une expérience qu’un jeu), mais une merveille tout de même. Les Xbox Series montrent enfin qu’elles sont bien des consoles next gen. Et ce n’est pas fini, car à partir de Flight Simulator, Xbox va réaliser l’une des « remontadas » les plus spectaculaires de toute l’histoire des consoles de jeux.

Un été 2021 aux couleurs de la Xbox et du Game Pass

Cet été 2021, la donne va clairement basculer du côté des Xbox : le top down shooter The Ascent (29 juillet) du petit studio Neon Giant, est incontestablement l’un des plus beaux titres de l’année. Son univers Cyberpunk d’une extrême richesse affiche des effets de particules et de ray tracing à tomber à la renverse. C’est aussi la fête aux indés, avec plusieurs titres exclusifs de « qualitay » qui se retrouvent day one dans le Game Pass (The Artful Escape, Omno, Twelve Minutes). The Psychonauts 2 n’est pas une exclusivité, mais Double Fine est désormais un membre des Microsoft Studio : le jeu est une totale réussite qui prouve que Microsoft avait raison de parier sur la bande à Schaffer.

Xbox gagne la bataille de la com

Durant cette période, c’est aussi une guerre de communication qui se joue (hum…). Sony vantait la rupture entre les générations… tout en confirmant en catimini que de très gros titres à venir seront finalement cross gen, à l’instar d’Horizon Forbidden West ou de God of War Ragnarok ! La com de Xbox, pourtant mise à mal après la désillusion Halo Infinite et l’absence d’exclues majeures au lancement, semble par comparaison nettement plus claire. Et très paradoxalement, alors que Phil Spencer n’avait cessé de dire que la cross gen durerait jusqu’à 2 ans après le lancement des Xbox Series, c’est un jeu strictement next gen, Flight Simulator, qui ouvre le bal des grosses exclusivités Xbox Series !

Game Pass : les stars au programme (Hades, It Takes Two)

Sur le Game Pass aussi, c’est un peu la folie : Hades, jeu de l’année aux Game Awards 2020, sort day one sur le service le 13 août 2021. Le jeu est payant sur PS4/PS5. Plus loin dans l’année, Back for Blood et It Takes Two (jeu de l’année aux Game Awards 2021) débarquent dans le Game Pass et confirment que le service par abonnement de la Xbox est une sacré aubaine.

Encore de belles cartouches pour la PS5 (Kena, Deathloop)

La rentrée restera favorable à Microsoft malgré deux dernières belles cartouches du côté de PlayStation avec le très mignon Kena: Bridge of Spirits du studio Ember Lab et bien évidemment le brillant Deathloop du studio français Arkane (14 septembre). Dans ce dernier cas, l’honneur reste sauf pour Microsoft : Arkane appartient en effet à l’éditeur Bethesda, qui appartient lui-même désormais à… Microsoft. Deathloop sera disponible sur Xbox Series en 2022 et surtout, les prochains jeux d’Arkane Studios seront à 100% des exclusivités consoles Xbox (et Game Pass). Le 4 novembre, Forza Horizon 5 sort sur Xbox One et Xbox Series. Le moteur de jeu fait des merveilles sur Xbox Series.

Le (quasi) miracle Halo Infinite

Puis c’est le quasi miracle : le multi de Halo Infinite est lancé avec quelques semaines d’avance sur la campagne solo, et les joueurs sont ravis. Le 8 décembre, la campagne met (presque) tout le monde d’accord. De naufrage annoncé, Halo Infinite est finalement un excellent FPS, un digne cadeau pour les fans à l’occasion des 20 ans de la franchise. Le titre de 343 Industries est aussi un peu comme un symbole de l’année de la Xbox dans son ensemble. Microsoft va finir l’année en boulet de canon, profitant des désertions de Horizon Forbidden West et de God of War Ragnarok, les deux titres étant repoussés en 2022. Les jeux des Microsoft Studios raflent plus de 20 nominations aux Game Awards et une dizaine de prix le soir des récompenses (soit deux fois plus que les studios de Sony).



Xbox finit l’année en trombe

Surtout, durant une soirée riche en annonces, c’est encore un jeu Xbox Series qui crée le gros buzz de cette fin d’année : la première séquence de gameplay d’Hellblade II est une énorme claque qui met le net en ébullition (stupéfactions et montagnes de sel…). Xbox lance la next gen avec en sus un type de jeu qui est généralement la chasse gardée de PlayStation, soit le jeu d’action-aventure narratif à la troisième personne. Les Microsoft Game Studios sont décidément partout : on apprend ainsi que la stupéfiante démo jouable The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience a été réalisée en collaboration avec le studio The Coalition, à qui l’on doit la série des Gears of War.

La très bonne passe de la Xbox se reflète aussi dans les ventes : sur le mois de novembre, les ventes de Xbox Series (et surtout de la Series S) surclassent pour la première fois les ventes de PS5, ce qui permet d’ailleurs aux Xbox Series de refaire une partie de leur retard sur leur concurrente. Ainsi, au 7 décembre, 15,7 millions de PS5 ont été vendues dans le monde, contre 10 millions de Xbox Series X/S. 2022 s’annonce chaud bouillant !