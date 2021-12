AYANeo tease une console portable Windows sous processeur AMD (ZEN 3 et RDNA 2 ?)

Sans doute alléché par le buzz plutôt positif du Steam Deck de Valve, le fabricant AYANeo, déjà auteur de deux consoles PC-portables sous processeur AMD Ryzen, a teasé il y a deux jours l’AYANeo NEXT, sa prochaine console qui devrait tourner sous un combo CPU-GPU AMD (possiblement un CPU Ryzen 6000 ZEN3 + GPU RDNA2). De quoi, tout au moins sur la partie technique, venir concurrencer la Steam Deck.

AYANEO NEXT

New generation AMD cores for gamers

Innovations never seen on a Windows gaming handheld

JOIN US ON 12.28.2021 pic.twitter.com/RXRDCMOcdv — AYANEO (@AYANEO__) December 21, 2021

Après l’AYANeo 2021 et AYANeo 2021 Pro, voilà donc l’AYANeo NEXT, qui sera dévoilée plus en détails le 28 décembre prochain. On ne voudrait pas être oiseau de mauvaise augure, mais au vu du tarif déjà très élevé de l’AYANeo 2021 Pro (1315 dollars), on se demande comment AYANeo compte lutter face au rouleau compresseur Valve. Alors certes, AYANeo annonce des « innovations encore jamais vues sur une console portable Windows », mais il va vraiment falloir sortir l’artillerie lourde pour convaincre de débourser 2 à 3 fois le prix annoncé des différentes versions du Steam Deck…