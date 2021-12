HBO Max dévoile ses nouveautés pour 2022 : Euphoria S2, Westworld S4, spin-off Game of Thrones, Harry Potter, etc.

HBO Max vient de lâcher son trailer de sorties pour l’année à venir. Ce planning de sorties a de quoi nous intéresser malgré l’absence d’HBO Max en France, pour la simple et bonne raison que les séries d’HBO Max se retrouvent sur OCS et que les films présentés sortent en salles.

Le trailer nous dévoile donc des séquences de nombreux films et séries à venir : la saison 2 d’Euphoria (avec Zendaya en vedette), la saison 4 de Westworld, le spin-off de GoT House of the Dragon, Harry Potter : Retour à Poudlard, The Gilded Age (nouvelle série « historique » sur la haute société New-Yorkaise des années 1880), Winning Time (nouvelle série sur l’équipe de NBA des Lakers), la saison 3 de Barry (un tueur à gage qui se découvre une passion pour le théâtre), The Time Traveler’s Wife (nouvelle série, le titre dit tout), The White House Plumbers (mini série sur l’espionnage dans la Maison Blanche), We own This City (mini série), la saison 2 de A Black Lady Sketch Show, la saison 3 de His Dark Materials (adaptation d’À la croisée des mondes), The Nevers (nouveaux épisodes), la saison 2 de The Righteous Gemstones (sur une famille de télévangélistes), Gossip Girls (nouvelle saison), Pretty Little Liars (nouvelle saison), Julia (nouvelle série-biopic sur la chef Julia Child), DMZ (mini série dystopique basée sur les Comics de Brian Wood et Riccardo Burchielli), Hacks (troisième saison), Peacemaker (nouvelle série sur le superhéros DC), Love a Death (nouvelle série dramatique), The Staircase (mini série), Our Flag Means Death (nouvelle série de comédie dans le style Monthy Python), Gremlins Secrets of the Mogwai (nouvelle série d’animation), Sesame Street (nouvelle saison), la saison 2 de la série de SF Raised by Wolves (Ridley Scott), Legendary (nouvelle saison), The Flight Attendant (nouvelle saison), sans oublier un rappel des gros films qui débarquent dans le service, comme Free Guy, Fast & Furious F9, Moonshot, ou bien encore Le Dernier Duel (retour en force de Ridley Scott).