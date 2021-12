TikTok devient le site Internet le plus visité et dépasse Google

TikTok frappe fort, très fort même en détrônant Google et en devenant le site Internet le plus visité en 2021. Cela pourrait surprendre au premier abord sachant que le réseau social se consulte essentiellement depuis son application mobile. Mais le site connait tout de même un joli succès.

Le site de TikTok est plus fort que Google

Les données des sites les plus visités viennent du classement de Cloudflare, un acteur très important d’Internet. Il propose divers services utilisés par un nombre impressionnant de sites. Toutes les données en sa possession lui permettent d’établir une liste. Voici les 10 sites les plus visités en 2021 :

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

« C’est le 17 février 2021 que TikTok a obtenu la première place pendant une journée », écrit Cloudfare dans son bilan de l’année. « En mars, TikTok a obtenu quelques jours de plus, ainsi qu’en mai, mais c’est après le 10 août 2021 que TikTok a pris la tête la plupart des jours. Il y a eu quelques jours où Google était numéro 1, mais les mois d’octobre et de novembre ont surtout été ceux de TikTok, notamment lors de Thanksgiving (25 novembre) et du Black Friday (26 novembre) », ajoute le groupe.

Première place des réseaux sociaux

D’ailleurs, TikTok n’a pas uniquement été le site Internet le plus visité en 2021. Il est devenu le réseau social le plus populaire, en dépassant Facebook. Il est bien question ici de l’usage depuis le site et non depuis l’application mobile. De manière générale, on peut voir que les réseaux sociaux ont eu la côté au vu du classement. Voici le top 10 :