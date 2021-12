Orange active la 5G dans les stations de ski

La 5G n’est pas uniquement disponible dans les villes, Orange annonce que le nouveau réseau est maintenant activé dans les stations de ski. L’opérateur parle d’une disponibilité dans huit grandes stations.

La 5G d’Orange, même à la montagne

Les stations de skit qui proposent la 5G d’Orange sont toutes dans les Alpes : Montgenèvre (05), Tignes (73), Morzine (74), Val d’Isère (73), Chamonix (74), les Arcs 1800 (73), Alpe d’Huez (38) et Isola 2000 (06). On peut évidemment se douter que la liste va s’enrichir au fil du temps, mais l’opérateur ne donne pas plus de détails.

[ 🗓️ Journée Internationale de la montagne ] La #5G commence à faire son arrivée dans nos montagnes 🏔️ On vous fait découvrir les avantages de la #5G, pour passer un hiver connecté en #5G dans vos stations de ski préférées🚀 #Hello5G #JournéeInternationaleMontagne pic.twitter.com/MfQ2ZhQw7k — Orange PACA (@OrangePACA) December 11, 2021

Orange note que la 5G permettra de partager très rapidement ses photos, vidéos ou d’autres contenus tournés à la montage. On peut imaginer un skieur, un snowboardeur ou un randonneur qui filme sa performance et veut ensuite la partager. Aussi, l’opérateur note qu’il peut désactiver à la demande ses antennes 5G. Cela permet de réduire la consommation énergétique par rapport aux antennes 4G. À l’inverse, les antennes 4G, qui consomment 10 fois plus d’énergie, ne peuvent pas être désactivée à la demande.

En parlant de la 4G, Orange propose ce réseau dans plus de 140 station de ski en France. Le groupe a pour objectif d’être autant actif, voire davantage avec la 5G et ainsi faire mieux que les autres opérateurs.