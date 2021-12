EGRET mini II : la mini-borne d’arcade de Taito sera finalement disponible à la vente en Europe

L’EGRET II n’est sans doute pas la borne d’arcade la plus connue en occident, et pour cause puisqu’on la trouvait quasi exclusivement au Japon lors de son lancement en 1996. Malgré cette absence de popularité, Taito a décidé que la réplique miniature de la borne (15,5 x 20 x 20,9 cm) serait finalement distribuée en Europe et en Amérique du Nord en 2022 par le biais de la société allemande United Games Entertainment.

A l’instar de la borne d’origine, l’EGRET II mini dispose d’un écran rotatif (1024×768 pixels) qui peut se positionner en affichage portrait ou paysage en fonction des jeux. On note que les joysticks sont ajustables (4 ou 8 directions selon le jeu sélectionné) qu’un port HDMI permettra d’afficher ces jolis rétro-pixels sur la grande télé 4K du salon. Le rêve… Un port pour carte SD servira à stocker de nouveaux jeux, à l’instar du pack d’extension Trackball Game Expansion Set.

La manette trackpad (vendue séparément) permettra de jouer aux titres du pack d’extension Trackball, soit irdie King (1982)Strike Bowling (1982)Arkanoid (1986)Plump Pop (1987)Syvalion (1988)Cameltry (1989)Arkanoid R (1997)Puchi Carat (1997)

La liste des jeux qui seront intégrés dans l’unité de stockage de la mini-borne : Space Invaders (1978)Lunar Rescue (1979)Steel Worker (1980)Lupin III (1980)Qix (1981)PiratePete (1982)Adventure Canoe (1982)Elevator Action (1983)Chack’n Pop (1983)Outer Zone(1983)The Fairyland Story (1985)The Legend of Kage (1985)Halley’s Comet (1986)Bubble Bobble (1986)Pocky & Rocky / Kiki Kaikai (1986)Scramble Formation (1986)Rastan Saga (1987)Twin Cobra (1987)Raimais (1988)Tatsujin (1988)Rainbow Islands Extra (1988)The New Zealand Story (1988)DonDokoDon (1989)Volfied (1989)Violence Fight (1989)Cadash (1989)Gun Frontier (1990)Hat Trick Hero (1990)Liquid Kids (1990)Runark (1990)The Ninja Kids (1991)Metal Black (1991)Rayforce (1993)Darius Gaiden (1994)Bubble Symphony (1994)Elevator Action Returns (1994)Kaiser Knuckle (1994)Dan Ku Ga (1994)Bubble Memories (1995)Puzzle Bobble 2X (1995)