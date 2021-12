Fibre optique : 300 millions d’euros débloqués pour le déploiement

Le déploiement de la fibre optique en France continue avec 300 millions d’euros de plus. Cette somme regroupe aussi bien le gouvernement que les collectivités locales, indique Le Figaro.

Une aide financière pour le déploiement de la fibre optique

L’État a décidé d’accorder un soutien financier supplémentaire de 150 millions d’euros pour la réalisation des raccordements finaux concernant la fibre optique. Pour leur part, les collectivités locales devront investir un euro pour chaque euro déboursé par l’État. Cela représente ainsi une somme totale de 300 millions d’euros. « Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du plan de relance », mentionne Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique. L’État a pour objectif de proposer la fibre pour tout le monde en 2025.

Quel est le coût du déploiement de la fibre ? En zone urbaine, le branchement d’un nouvel abonné coûte de 200 à 400 euros. La facture est nettement plus importante quand on s’éloigne des centres-ville : entre 5 000 et 12 000 euros par logement selon les estimations des opérateurs. C’est là que les 300 millions d’euros vont aider les opérateurs qui doivent eux aussi payer une bonne partie. Ils disent ne pas vouloir tout payer, « mais ils ont vocation à prendre une partie non négligeable de l’effort » a souligné Cédric O.

Il y a un élément important à prendre en compte : l’aide financière des pouvoirs public se limite aux opérations qui se situent sur le domaine public et non pas la partie privée. Aussi, la participation de l’État est plafonnée à 12,5% du coût des opérations (5 000 euros). Il faut ensuite ajouter 12,5% apportés par les collectivités locales et un financement des opérateurs.

Orange a réagi aux 300 millions d’euros. L’opérateur estime que c’est « un premier pas ». Il souhaite toutefois des solutions alternatives. De son côté, Cédric O veut s’assurer du raccordement de l’utilisateur final à la fibre. « J’aimerais être certain que l’État et les Français en aient pour leur argent », déclare le secrétaire d’État au Numérique.