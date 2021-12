Denis Villeneuve (Dune) va adapter le chef d’oeuvre de la S.F Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke

Denis Villeneuve n’en a pas fini avec la SF. Après Premier Contact, Blade Runner 2049 et Dune, le réalisateur canadien souhaite s’attaquer à l’un de plus grands chefs d’oeuvre de la SF. le roman Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke (2001, l’Odyssée de l’espace).

Oumuamua, un objet spatial en forme de cigare, a traversé notre système solaire en 2018. Pour certains, le comportement étrange de l’objet était le signe d’une technologie extraterrestre

Le projet serait déjà financé par les producteurs des films Blade Runner 2049 et Prisoners ainsi que par l’acteur Morgan Freeman… qui détient les droits du roman ! Rendez-vous avec Rama raconte le récit d’un équipage envoyé dans l’espace pour aller à la rencontre d’un vaisseau spatial de type inconnu, une histoire qui rappelle fortement Oumuamua, cet objet spatial cylindrique au comportement étrange qui a traversé notre système solaire il y a quelques années.

Avant d’adapter Rendez-Vous avec Rama, Denis Villeneuve devra toutefois terminer le second volet de Dune, qui est actuellement en phase de préproduction.