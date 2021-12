Le lancement du télescope spatial James Webb est une nouvelle fois repoussé au 24 décembre

C’est l’histoire sans fin : la NASA vient d’annoncer un énième report du lancement de son télescope spatial James Webb. D’octobre, la date de lancement avait déjà glissé au 22 décembre, mais ce n’est pas encore tout à fait ça puisque l’agence spatiale américaine précise qu’en raison d’un soucis de communication entre le télescope et le véhicule de lancement d’Ariane 5, le lancement ne pourra pas avoir lieu avant le 24 décembre (l’info a depuis été aussi confirmée par Arianespace).

Le JWST (James Webb Space Telescope) est le plus puissant télescope spatial jamais conçu. Son pouvoir de résolution atteint 0,1 seconde d’arc dans l’infrarouge, ce qui lui permet de collecter une image neuf fois plus rapidement que Hubble. James Webb embarque plusieurs instruments de pointe dont la caméra NIRCam (proche infrarouge), le spectro-imageur moyen infrarouge MIRI, le spectromètre multi-objets proche infrarouge NIRSpec et le spectro-imageur proche infrarouge NIRISS

Le plus puissant télescope spatial jamais envoyé dans l’espace risque donc de croiser la route du bonhomme en rouge, à moins qu’un nouveau report ne nous emmène cette fois jusqu’en 2022. Croisons les doigts. Monstre de puissance et de précision, James Webb est un bijou technologique absolu composé d’un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre structuré en 18 segments hexagonaux recouverts d’une fine pellicule d’or. La NASA précise que de nouvelles infos sur le lancement seront publiées le 17 décembre.